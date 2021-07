Uomini e Donne, l’opinionista più chiacchierato si spoglia totalmente e mostra i dettagli più intimi: la foto infiamma il web.

Non solo tronisti, troniste, corteggiatori, corteggiatrici, dame e cavalieri. Le star di Uomini e Donne sono anche gli opinionisti che, stagione dopo stagione, conquistano sempre più spazio dividendo il pubblico. C’è chi li ama e condivide totalmente le loro opinioni e chi, invece, si trova spesso in contraddizione con i loro pensieri.

Se Tinì Cansino interviene raramente nelle dinamiche dei protagonisti che cercano l’amore in tv, Gianni Sperti e Tina Cipollari danno vita sempre a dinamiche interessanti creando anche discussioni con le dame e i cavalieri.

Con Uomini e Donne in vacanza, in attesa della nuova stagione che partirà a settembre con la prima tronista transgender, a conquistare i fans è Gianni Sperti che, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui si mostra come una statua greca mostrando anche un dettaglio intimo.

Gianni Sperti come un dio greco: la foto senza veli scatena i fan, boom di like e commenti

Di spalle, in una foto in bianco e nero che esalta la muscolatura perfetta del suo corpo, Gianni Sperti regala uno scatto mozzafiato ai fans che restano letteralmente senza parole. Totalmente senza veli, l’opinionista di Uomini e Donne mostra le spalle larghe e muscolose, le gambe toniche e un fondoschienza perfetto come sottolineano fans, amici e colleghi che s’inchinano di fronte alla bellezza del corpo dell’ex ballerino.

“Naturalmente”, scrive Sperti ringraziando poi il fotografo e il suo allenatore. Oltre ai like, sono tanti e diversi i commenti sotto la foto. “Una statua”, scrive l’ex dama del trono over Pamela Barretta. “Vero una statua greca o sbaglio?”, chiede Sandra Milo a cui Sperti risponde così – “sembra, ma è pugliese”. “Amico mio, la bellezza non va mai nascosta. Va sempre esposta e ammirata. C’è chi le statue le osserva nei musei e chi se le ritrova davanti in carne e ossa. A presto”, aggiunge ancora la Milo. “Bellissimo” è invece il commento di Ida Platano.

Sperti, dunque, sa come infiammare le già bollenti temperature estive.