Isabella Ricci, la dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha rotto il silenzio lanciando un importante appello sui suoi profili social.

Isabella Ricci, nonostante sia entrata a far parte del cast di Uomini e Donne, durante l’ultima parte della stagione, è riuscita a fare breccia nel cuore di milioni di italiani. Tant’è che alcuni sono si sono convinti che presto prenderà lei il posto di Gemma Galgani, con cui non ha di certo un buon rapporto visto che quest’ultima non fa che criticare i suoi atteggiamenti giudicandoli freddi e calcolatori.

Nelle scorse ore, però, la dama ha voluto mettere in standby il suo percorso all’interno del dating show di successo di Maria De Filippi, che dovrebbe riprendere a settembre negli studi Elios di Roma, e lanciare un importante appello a tutti coloro che hanno scelto di seguirla non solo sul piccolo schermo degli italiani ma anche sui suoi account social.

Isabella Ricci di Uomini e Donne ha invitato i suoi fedeli sostenitori a non abbandonare i loro amici a 4 zampe in vista delle vacanze estive. Un tema, questo, a lei davvero molto caro. Ecco le sue parole.

Uomini e Donne: l’appello di Isabella Ricci arriva dritto al cuore

Isabella Ricci nelle scorse ore ha voluto utilizzare il suo profilo Instagram per lanciare un importante appello ai suoi fedeli sostenitori, andando ben oltre le dinamiche del programma che le ha permesso di trovare una certa popolarità. La dama del Trono Over ha chiesto agli utenti del web di non abbandonare gli animali, provando ad abbattere la piega di chi sceglie di adottare un cucciolo scambiandolo per un oggetto. Un oggetto di cui disfarsi in vista del periodo estivo, per “godersi” le proprie vacanze.

La dama non ci sta e per questo ha lanciato un appello che è arrivato dritto al cuore dei suoi fan.

“E’ importante!” ha esordito la protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. “Non abbandonate i vostri animali quando andate in vacanza“ ha chiesto ai suoi fedeli sostenitori attraverso le Instagram Stories. “Loro ci sono fedeli ogni giorno” ha poi concluso, nella speranza che gli utenti della rete che hanno scelto seguirla prendano alla lettera questo consiglio e che non abbandonino i loro amici a quattro zampe in vista delle vacanze estive.

Isabella Ricci ha lanciato un appello e speriamo che i suoi fedeli sostenitori possano prendere alla lettera queste sue bellissime parole, portando con sé i loro amici a quattro zampe.