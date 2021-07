Gemma Galgani ritorna con il suo ex? Lui ci ha ripensato e le ha lanciato pubblicamente un invito per tornare prima di Uomini e Donne.

Gemma Galgani è la protagonista indiscussa di Uomini e Donne da oltre 10 anni. Durante il corso della sua permanenza all’interno del programma, la dama di Torino ha avuto svariate conoscenze ma di recente è tornata a parlare di una che ha avuto in passato. In quanto nonostante siano passati anni, quel ricordo è ancora vivido nel suo cuore e a quanto pare questo sentimento non sarebbe a senso unisco.

Marco Firpo, questo è il nome del cavaliere in questione che prese parte parte al programma qualche tempo fa incantando il pubblico del piccolo schermo degli italiani grazie alla sua folta e lunga chioma bionda, intervistato da Uomini e Donne Magazine ha rotto il silenzio, rivelando che prova lo stesso anche lui nei confronti della dama.

Marco Firpo ripensa a Gemma Galgani: la confessione spiazza

Marco Firpo ha spiazzato il grande pubblico. In quanto non credeva che dopo i numerosi anni che sono passati dalla loro storia d’amore, lui potesse ancora pensare a lei. A tal punto da affermare di avere le chiavi del suo cuore e che ancora l’aspetta se lui volesse tornare da lei. Le sue parole, che trovate poco più in fondo, sembrano avere un unico significato: il sentimento per Gemma non è mai finito.

“Io non ho la televisione in casa. Non vedo Gemma in tv. Me la ricordo com’era, ricordo i momenti che la vita mi ha regalato con lei“ ricorda l’ex cavaliere quando gli si chiede che cosa ne pensa del percorso della sua ex a Uomini e Donne. “Ho in mente ogni minuto, ogni istante, e voglio tenere tutto vivo. Anche il pensiero di queste cose mi ha aiutato ad attraversare il ciclone che ho subito“ ha spiegato, rivelando quanto sia stata e sia fondamentale la Galgani per lui.

“Qualche volta ci siamo sentiti” ha poi ammesso. “Anche se le ho detto che non c’è bisogno che mi chiami. Basta che si fermi a guardare il tramonto, e mi troverà lì. Lei ha le chiavi di casa mia, può venire quando vuole“ ha poi lanciato il suo invito. “La mia porta è sempre aperta e non ho mai cambiato la serratura. Posso dire che ha le chiavi anche in senso metaforico. Mi piacerebbe rivederla al più presto, la sto aspettando“ ha poi concluso.

Gemma Galgani e Marco Firpo daranno una nuova chance al loro rapporto? Qualcosa ci suggerisce che a settembre potremmo rivedere il cavaliere negli studi Elios di Roma.