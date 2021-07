Ida e Roberta insieme dopo Uomini e Donne: la reazione di Riccardo Guarnieri

Uomini e Donne: Ida Platano e Roberta Di Padua si sono incontrate. La reazione del loro ex Riccardo Guarnieri non è tardata ad arrivare.

Uomini e Donne, durante l’ultima parte della stagione in cui è andato in onda sul piccolo schermo degli italiani, ha mostrato una sorta di triangolo amoroso, se così vogliamo chiamarlo, che ha visto protagonista Riccardo Guarnieri e le sue due ex fidanzate Ida Platano e Roberta Di Padua.

Riccardo era rientrato, insieme a Roberta, tra i protagonisti di questa stagione. Durante il loro percorso avevano scelto di dare una nuova chance al loro rapporto e tra alti e bassi, più bassi che alti, avevano scelto di abbandonare il programma. La loro relazione è durata come un gatto in tangenziale e poco dopo hanno annunciato la rottura, che è stata seguita dal rientro in studio di Ida, la storica ex di lui.

Quando lui è ritornato in studio con Roberta, per avere un confronto, quest’ultima si è alleata con Ida, facendo indispettire e non poco il cavaliere che ha trovato il tutto come un attacco nei suoi confronti. Dopo la fine del programma, Ida e Roberta si sono incontrate e l’ex cavaliere, sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, ha rivelato che cosa pensa di quel momento.

Riccardo Guarnieri: la sua reazione all’incontro tra Ida e Roberta

Riccardo Guarnieri, durante il corso dell’intervista rilasciata al settimanale dedicato al programma, non ha potuto fare a meno di rivelare quanto abbia trovato buffo questo incontro tra le sue ex fidanzate, che sembrerebbero essersi quasi alleate contro di lui. Considerato che in studio le loro versioni sulla fine della loro relazione sembra coincidere alla perfezione.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri senza freni si spoglia e mostra il fisico

“Quando ho letto di questo incontro e di come è andata ho riso molto” ha commentato senza peli sulla lingua Riccardo, che approfittando di questo momento ha scelto anche di fare alcune precisazioni. La prima è che, a differenza di quanto trapelato in rete negli scorsi giorni sul suo conto, lui non si è fidanzato ma la famosa foto di cui tanto si è parlato è stata scattata in compagnia di una fan del programma e non di una corteggiatrice.

L’altro aspetto su cui ha voluto raccontare la sua versione dei fatti, riguarda il suo ritorno al Trono Over. Il bel cavaliere ha ammesso che non sa se accetterebbe di tornare, in quanto è molto combattuto sul da farsi: da una parte vorrebbe tornare, per poter ricominciare da zero, mentre dall’altra sente di dover mettere un punto a tutto questo.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne: la prima tronista trans | Cerioli vittima di body shaming | GF Vip anticipazioni

Le INTERVISTE ESCLUSIVE a Claudia e Ste dopo l’esperienza a #TemptationIsland, le foto inedite del matrimonio da favola di Lisa e Mauro, le confidenze di Gemma e tanto altro nell’ultimo numero di #UominieDonneMagazine, disponibile in edicola! 😍 #UominieDonne pic.twitter.com/THTkg0OEef — Uomini e Donne (@uominiedonne) July 20, 2021

Anche la presenza di Ida e Roberta a Uomini e Donne per il prossimo anno non sembrerebbe essere così certa. Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra loro. Anche perché l’ultima parola spetta alla redazione.