Uomini e Donne: la prima tronista trans | Cerioli vittima di body shaming | GF Vip anticipazioni

Uomini e Donne: arriva la prima protagonista transessuale e non mancano nuove indiscrezioni sul cast del Grande Fratello Vip 2021.

Uomini e Donne tornerà sul piccolo schermo degli italiani a settembre e Maria De Filippi, stanca dei soliti personaggi che circolano da qualche tempo all’interno del programma, ha promesso grossi cambiamenti a riguardo. Il portale Dagospia ha anticipato, infatti, che i 4 tronisti della prossima stagione sarebbero già stati scelti e tra questi ci sarebbe la prima tronista transessuale della storia del programma, ma attenzione perché le news del giorno non sono di certo finite qui.

Tra i personaggi lanciati da Maria De Filippi è impossibile non parlare anche di Riccardo Guarnieri, che fine a poco tempo fa ha fatto parte del Trono Over. Riccardo, secondo alcune voci di corridoio, avrebbe trovato l’amore della sua vita, ma sarà realmente così? Sui social in realtà sembrerebbe di no, visto che ha deciso di mostrare agli utenti della rete il suo “curriculum”.

Anche Andrea Cerioli, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, ha fatto parte di Uomini e Donne. L’ex tronista, intervistato ai microfoni di Vanity Fair ha rivelato di essere stato vittima di body shaming a causa dei chili presi durante il periodo di lockdown, aggiungendo che questo è sicuramente coinvolge maggiormente le donne ma anche gli uomini sembrerebbero non esserne stati esclusi. Anche Natalia Paraogini, fidanzata di Andrea Zelletta, è arrivato il momento della confessioni, rivelando qual è la sua paura più grande.

Perché non finiremo mai di ringraziarvi. Grazie per le risate, per le gioie, per i dolori, per le sorprese, per le amicizie, per gli amori… per le emozioni. Grazie Vipponi! Ma grazie anche a voi… per il grande amore che ci avete dimostrato ❤️#GFVIP pic.twitter.com/IhcbeSERQW

— Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2021