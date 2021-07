Anticipazioni Love is in the air: la folle gelosia di Serkan

Anticipazioni Love is in the Air, ecco cosa succederà nella puntata di oggi venerdì 23 luglio 2021 nella soap turca

La storia di Love is in the Air racconta le vicende di Eda Yıldız, ragazza che proviene da una famiglia povera e lega tutte le sue speranze all’istruzione. A causa del ricco Serkan Bolat, perde la borsa di studio internazionale e non riesce a completare, suo malgrado, il corso di laurea.

Love is in the air, ecco cosa succederà nella puntata di oggi 23 luglio 2021

Nella puntata in onda oggi, 23 luglio, di Love is in the Air Melo consola Selin dopo la rottura con Ferit, mentre la notizia della vendita delle azioni si diffonde all’Art Life. Efe Akman, in quanto nuovo socio della holding, arriva in città per formalizzare la cessione, suscitando l’interesse di Leyla e di Melo.

Come già sapete, tutto partirà quando Selin aveva venduto il 45% delle sue azioni dell’azienda a Efe, tenendo per sé soltanto il 5%. La donna, tuttavia, si pentirà amaramente di tale gesto nel momento in cui il fidanzato Ferit (Cagri Citanak) la lascerà sull’altare poiché non riuscirà a sopportare il fatto che sia ancora innamorata di Serkan.

Serkan invece non sopporta Akman soprattutto per la vicinanza che ha con Eda.

Ayfer si reca da Aydan per sapere come sta suo marito ma, a causa di un fraintendimento, scopre della relazione tra Eda e Serkan. Le due donne sono contrarie a questa storia d’amore. Selin è costretta a lavorare con Ferit spalla a spalla all’Art Life. Ceren e Ferit si incontrano per caso e scambiano qualche parola, ignari del fatto che Selin li stia spiando.