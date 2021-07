Makeup sopracciglia: i migliori prodotti low cost selezionati per voi

Il makeup per sopracciglia è ormai un ‘must have’ per tutte le donne. Scopriamo come tenerle sempre perfette e i prodotti low cost selezionati per voi.

Le sopracciglia sono un particolare del volto da non sottovalutare mai, al contrario da curare in modo specifico e tutti i giorni. Averle sempre in ordine, pulite e bel folte e delineate è l’obiettivo di tutte, ma a meno che non si ricorra a tecniche come il microblanding, ci si dovrà rivolgere a prodotti di makeup in grado di regalare un effetto quanto più naturale e soprattutto duraturo. Ecco come tenerle sempre curate e perfette e i migliori prodotti low cost per il makeup delle sopracciglia.

Makeup sopracciglia: come trattarle e prepararle al trucco

Il makeup per sopracciglia è soltanto l’ultimo step di una beauty routine specifica che dovrebbe essere portata avanti con molta disciplina. Dei trattamenti da dedicare alle sopracciglia che si potranno realizzare in casa o anche rivolgendosi ad un professionista dell’estetica.

La depilazione è l’azione fondamentale che si deve compiere per avere delle sopracciglia perfette e curate. Attenzione a come ci si approccia a questa pratica perché si potrebbe incorrere in errori importanti che comprometterebbero la forma ed il volume naturale dell’arco sopraccigliare.

Per eliminare soltanto i peli in eccesso, si dovrà disegnare con una matita bianca l’arco sopraccigliare che si intende mantenere e procedere con l’epilazione a pinzetta o per le più temerarie con la ceretta.

Le sopracciglia come il resto del nostro corpo, necessitano anche di coccole e trattamenti e per averle sempre folte, forti e luminose, l’applicazione di olio di ricino puro sarà un ‘must’ da non abbandonare mai durante tutto l’anno. Si potrà prelevare dell’olio con uno scovolino da mascara ben pulito e ripetere questa operazione ogni sera dopo aver struccato completamente viso e occhi.

Trucco sopracciglia: i prodotti low cost selezionati per voi

Abbiamo selezionato per voi alcuni tra i prodotti low cost che riteniamo più validi. Prodotti che si possono trovare facilmente nei maggiori store di profumeria.

KIKO Lasting Eyebrow Gel

Un gel per sopracciglia a lunga tenuta e molto confortevole nell’utilizzo.

Prezzo: €. 8.00 circa

WYCON Matita sopracciglia effetto Microblanding

Una matita di precisione, resistente e dall’utilizzo semplice.

Prezzo: €. 9.00 circa

KIKO Eyebrow Marker

Un pennarello per sopracciglia che permette un disegno preciso e a lunga durata.

Prezzo: €. 7.00 circa

RIMMEL LONDON Kit Sopracciglia Brow This Way

Un kit completo per disegnare, truccare e fissare le sopracciglia.

Prezzo: €. 6.00 circa

ESSENCE Make me brow eyebrow gel mascara

Un gel perfetto per infoltire le sopracciglia e sistemarne la linea.

Prezzo: €. 4.00 circa

Makeup sopraccglia: come truccare le sopracciglia in modo perfetto, il video tutorial!

Qualche consiglio da parte della truccatrice italiana Giulia Bencich su come truccare le sopracciglia in modo impeccabile, ottenendo un effetto super naturale!