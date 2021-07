Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri senza freni si spoglia e mostra il fisico

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri, ex del Trono Over, si è spogliato sui social mostrando il suo fisico tutto muscoli.

Uomini e Donne vanta, o meglio ha vantato visto che la sua esperienza nel programma sembrerebbe essersi conclusa, tra i suoi protagonisti Riccardo Guarnieri. Il bel cavaliere durante il tempo in cui è stato sul piccolo schermo degli italiani non è di certo passato inosservato. Sia per quanto riguarda le sue storie d’amore, i continui tira e molla con Ida Platano e la relativa esperienza a Temptation Island sono ancora vividi nella mente dei telespettatori, ma anche per il suo possente fisico.

Riccardo, durante le sfilate del Trono Over, si è più volte mostrato in costume da bagno, mostrando un corpo piuttosto allenato che ha attirato perfino l’attenzione dell’irriverente opinionista Tina Cipollari, che non si è di certo risparmiata nel commentarlo. Il bel Guarnieri però nelle scorse ore ha deciso di voler ricordare al pubblico i bei tempi passati, pubblicando una breve clip, che trovate in fondo a questo articolo, in cui sfoggia orgoglioso i suoi muscoli.

Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne sfoggia il fisico sui social

Riccardo Guarnieri, nelle sue Instagram Stories, ha pubblicato questa breve clip in cui mostra fiero, in un elegante bianco e nero, i suoi muscoli. Il video, manco a dirlo, nel giro di qualche ora dalla sua pubblicazione è subito diventato virale in quanto gli utenti della rete hanno apprezzato e non poco le sue doti fisiche ed è stato per loro un vero e proprio piacere poterle rivedere. Considerato che le sfilate, e la sua presenza all’interno del Trono Over di Uomini e Donne, sembrano essere ormai un lontano ricordo.

Il bel cavaliere, tra l’altro, di recente si è trovato al centro del gossip. In quanto secondo recenti indiscrezioni avrebbe trovato l’amore dopo la fine della sua partecipazione al programma, ma nulla sembra essere confermato. Anche perché Riccardo dopo Uomini e Donne ha terminato la sua relazione con Roberta Di Padua. I due, una volta che hanno provato a conoscersi nella vita di tutti i giorni, hanno scoperto di essere totalmente incompatibili e per questo motivo hanno preferito dirsi addio. Lei, di recente, ha perfino confidato di volersi prendere una pausa dai social per poter ritrovare la serenità che aveva un tempo.

Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne sembra intenzionato a voler continuare dritto per la sua strada. Anche se il pubblico del piccolo schermo, che ha apprezzato e non poco l’esibizione dei suoi muscoli, spera di poterlo vedere di nuovo all’interno del Trono Over ma lui non sembrerebbe essere interessato più di tanto a volerci ritornare.