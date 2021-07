Riccardo Guarnieri preoccupa dopo Uomini e Donne: “Sei troppo magro” – FOTO

Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne ha preoccupato i fan. L’ex di Roberta Di Padua appare più magro che mai.

Riccardo Guarnieri è senza dubbio uno dei protagonisti, o meglio dire ex protagonisti, del Trono Over di Uomini e Donne. Riccardo, dopo la fine della relazione con Ida Platano, terminata durante lo scorso anno in pieno lockdown, ha provato a rimettersi in gioco, scegliendo di frequentare, a distanza di anni, Roberta Di Padua.

Tra i due però, colpo di scena, anche questa volta non è andata. I due hanno abbandonato sì il programma insieme, ma poco dopo si sono detti addio e non sono mancati accesi scontri in studio per spiegare i motivi della loro separazione. Riccardo non le ha di certo mandate a dire, tant’è che ha trovato il pieno consenso e favore da parte del pubblico del piccolo schermo. Lo stesso che non appena ha avuto modo di poter vedere l’ultimo scatto da lui pubblicato, si è subito preoccupato. Il motivo? Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne appare più magro che mai.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri dimagrito: fan preoccupati

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha pubblicato un recente scatto su Instagram, lui a differenza dei suoi colleghi è decisamente poco social e soltanto di tanto in anto aggiorna i suoi fedeli sostenitori preferendo la vita reale a quella digitale, dove appare più elegante che mai, adottando quello stile che lo ha reso famoso tra il pubblico del piccolo schermo, ma al tempo stesso anche molto magro rispetto a quando appariva negli studi Elios di canale 5.

Tant’è che i suoi fedeli sostenitori si sono subito preoccupati per lui, convinti che la fine della storia con Roberta Di Padua, che non è si conclusa nel migliore dei modi, in quanto durante l’ultimo confronto al Trono Over se ne sono detti di tutti i colori, abbia provocato un certo dispiacere in lui.

“Riccardo, sei diventato troppo magro” le ha scritto una fan sotto il suo ultimo post, che trovate in fondo a questo articolo per poter verificare personalmente se secondo voi Riccardo Guarnieri è troppo magro o meno dopo Uomini e Donne. “Stai bene? Non farci preoccupare” ha scritto un’altra fan, ma almeno per il momento l’ex cavaliere ha scelto di non replicare ai dubbi dei fan, ma essendo lui poco social è anche probabile anche non abbia letto i commenti che il pubblico gli ha rivolto.

Riccardo è dimagrito dopo Uomini e Donne, ma non è detto che questo cambiamento riguardi la fine della storia con Roberta Di Padua come invece i fan sospettano. Anche perché non è di certo un mistero che l’ex cavaliere di canale 5 sia un uomo sportivo e molto attento all’alimentazione. Staremo a vedere se deciderà o meno di rompere il silenzio in merito alla discussione che lo vede protagonista.