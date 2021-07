Riccardo Guarnieri: siamo sicuri che sia fidanzato per una foto? La verità

Siamo sicuri che Riccardo Guarnieri abbia una nuova fidanzata per una foto pubblicata sui social? Le ultime novità sul cavaliere di Uomini e Donne.

Riccardo Guarnieri ha una nuova fidanzata? Dopo l’addio a Roberta Di Padua, il cavaliere del trono over di Uomini e donne, ha trovato un nuovo amore? Dopo essere tornato sui social, Riccardo è finito nuovamente al centro del gossip per una foto pubblicata dalla sua presunta fiamma.

Una foto che, in poco tempo, ha fatto il giro del web scatenando rumors e indiscrezioni sulla vita privata del cavaliere, tornato ufficialmente single dopo la fine della storia con Roberta Di Padua con cui sembrava fosse nato un grande amore.

Riccardo Guarnieri e il gossip intorno ad una foto

La foto che ha scatenato il gossip intorno a Riccardo Guarnieri è quella che vedete qui in alto. a pubblicarla è stata Laura Pantaleo. Una foto innocua che ha dato il via ad una serie di pettegolezzi su un presunto flirt tra i due. In realtà, il selfie può essere quello tra due amici che trascorrono insieme una serata divertente. Del resto, sia Riccardo Guarnieri che la stessa Laura non hanno commentato i rumors che la foto in questione ha scatenato.

Sbirciando il profilo Instagram di Laura, inoltre, scopriamo che, tra le tante persone che segue Laura c’è anche Riccardo Guarnieri il quale, però, non la segue a sua volta. Probabilmente, la foto è stata scattata durante una tranquilla serata a cui erano presenti entrambi.

Dopo la foto pubblicata tra le storie di Instagram dalla donna, non sono spuntati altri indizi su una presunta frequentazione. Guarnieri, dunque, è ufficialmente ancora single? A settembre tornerà nel parterre del trono over per ricominciare a cercare l’amore dopo la fine delle rispettive storie con Ida Platano e Roberta Di Padua?

In attesa di capire cosa bolle nel futuro di Riccardo, Roberta Di Padua ha deciso di allontanarsi dal social. Dirà addio anche al trono over di Uomini e donne o a settembre tornerà nel parterre? Lo scopriremo presto.