Andrea Cerioli dopo l’Isola: “Anche gli uomini sono vittime di body shaming”

Andrea Cerioli, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, ha deciso di replicare a chi lo ha criticato per i suoi chili di troppo.

Andrea Cerioli è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. L’ex tronista di Uomini e Donne è entrato a far parte del cast in un secondo momento, ma nonostante tutto è riuscito ad attirare le simpatie del pubblico del piccolo schermo che ha scelto di premiarlo eleggendolo come primo finalista, anche se per la vittoria ha preferito puntare tutto su Awed.

Durante il suo percorso, oltre a parlare delle dinamiche che lo hanno visto protagonista, si è a lungo discusso dei suoi chili di troppo. In quanto Andrea è arrivato in Honduras con qualche chilo in più rispetto a come appare sui social e le critiche non sono mancate. Oggi, a distanza di settimane da quel momento, l’ex tronista ha deciso di replicare alle critiche ricevute attraverso una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair.

Isola dei Famosi: Andrea Cerioli replica alle critiche sul suo peso

Andrea Cerioli ci ha tenuto a precisare che il fenomeno del body shaming vede principalmente coinvolte le donne, ma anche una buona parte degli uomini n’è vittima e lui può confermarlo visto che è stato fortemente criticato soltanto per il suo peso e non per la sua persona.

“Le critiche ricevute mentre ero in Honduras mi hanno fatto, però, riflettere, al ritorno quando le ho lette” ha esordito l’ex concorrente di Ilary Blasi. “Dappertutto c’era chi criticava la mia forma fisica, il mio aspetto” ha osservato. “Nel corso del lockdown, chiuso in casa come tutti e lontano dalle palestre, ho preso una quindicina di chili. Ho oziato di più, ho cucinato e mangiato di più, niente di strano” ha raccontato durante il corso dell’intervista. “Poi è arrivata la chiamata per l’Isola. Sono entrato in corsa, quando il programma era già iniziato, quindi ho avuto pochissimo tempo per prepararmi, così non mi sono posto il problema della forma fisica” ha raccontato, rivelando che per lui, a differenza del pubblico, qualche in chilo in più non ha mai rappresentato un problema.

“Non fanno piacere, certo, anche se io so affrontarli“ ha poi aggiunto, facendo riferimento alle critiche ricevute durante il corso di queste settimane. “Mi spiace, però, quando a riceverli è magari un ragazzino. Il body shaming, certo, è un problema che riguarda soprattutto le donne ma come nel mio caso può toccare anche un uomo“ ha confidato. “La risposta dovrebbe essere sempre ‘chissenefrega, basta stare bene con se stessi’. In forma, se lo si desidera, lo si può tornare” ha aggiunto, provando a spiegare quello che ha provato al termine della sua avventura all’Isola dei Famosi. “In Honduras poi ho perso 22 chili, ma ingrassare o dimagrire non dev’essere un cruccio“ ha osservato. “E soprattutto nessuno può permettersi di giudicare il corpo di un altro“ ha aggiunto.

Andrea Cerioli è stato vittima di body shaming, facendo notare agli utenti della rete che questo problema tocca anche il genere maschile e non solo quello femminile, come si è soliti pensare.