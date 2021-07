Arianna Cirrincione come Victoria De Angelis: il selfie davanti allo specchio

Arianna Cirrincione come Victoria De Angelis dei Maneskin? Un selfie scattato davanti allo specchio conquista tutti.

Arianna Cirrincione come Victoria De Angelis? Esattamente come tutte le ragazze, anche la fidanzata di Andrea Cerioli ha deciso di regalare ai followers un selfie scattato in camera da lesso, davanti allo specchio, mentre indossa un bikini. La posa assunta ricorda quella di Victoria De Angelis dei Maneskin in un selfie pubblicato alcune settimane fa sul suo profilo Instagram.

Entrambe bellissime e giovanissime, sia Arianna che Victoria, con il selfie in questione, conquistano i fans e portano a casa complimenti e pareri positivi. Due foto, quelle di Arianna e Victoria bellissime, sensuali, ma allo stesso tempo estremamente eleganti e raffinate.

Il selfie di Arianna Cirrincione e Victoria De Angelis: boom di like e complimenti

Arianna Cirrincione e Victoria De Angelis incantano nei selfie che vedete qui in alto. Bikini nero firmato Me Fui Real per la fidanzata di Andrea Cerioli ed intimo total black per Victoria De Angelis dei Maneskin che, con i selfie in cui è con l’amico Damiano David, continua a scatenare l’entusiasmo dei fans.

Davanti allo specchio e in camera da letto, sia Arianna che Victoria lasciano senza fiato tutti i loro follower. La fidanzata di Andrea Cerioli ha scattato il selfie per mostrare il bikini scelto mentre Victoria ha regalato uno scatto mozzafiato ai suoi fans scattando la foto durante la tappa di Berlino del tour promozionale europeo che i Maneskin hanno cominciato dopo aver vinto l’Eurovision Song Contest con il brano Zitti e buoni con cui hanno anche trionfato sul palco del Festival di Sanremo 2021.

La foto di Victoria, pubblicata lo scorso 17 giugno, ha portato a casa 1,2milioni di like e più di 9mila commenti da parte di fans provenienti da tutto il mondo. “Meravigliosa”, “Talentuosa, brillante e assolutamente spettacolare”, “E poi mi chiedono perchè sono single… Guardatela”, “Vic sei il nostro orgoglio”, sono alcuni dei commenti scritti sotto il post.

Il selfie di Arianna, invece, pubblicato oggi, ha già collezionato migliaia di like e commenti e il numero sembra destinato a salire. “Sei sempre bellissima nella tua semplicità”, “La bellezza”, scrivono i follower della Cirrincione.