Maneskin: il video è vietato ai minori! Victoria e Ethan senza freni

Maneskin, il video della canzone I wanna be your slave è vietato ai minori: Victoria De Angelis e Ethan Torchio senza freni, Damiano commenta.

Victoria De Angelis indiscussa protagonista del videoclip di I wanna be your slave che uscirà giovedì 15 luglio come annunciano i Maneskin attraverso i propri profili social. Per stuzzicare ulteriormente la curiosità dei fans in trepidante attesa, dopo le foto bollenti pubblicate negli scorsi giorni, la band romana condiviso un frame del videoclip in cui i protagonisti sono Victoria ed Ethan.

“I wanna be your slave, I wanna be your master (Voglio essere il tuo schiavo, voglio essere il tuo padrone)”, canta Damiano e dalle prime immagini del video il ruolo di dominatrice dovrebbe spettare a Victoria con Damiano, Ethan e Thomas ai suoi piedi.

Le prime immagini di Ethan e Victoria, infatti, sono decisamente bollenti e, sui social, sono tantissimi i commenti dei fans che non vedono l’ora di guardare il video completo.

Maneskin, il video bollente di I wanna be your slave: Victoria dominatrice

Bionda, bellissima, con un look sexy e sensuale, Victoria De Angelis si prepara a stupire tutti mostrando un’immagine di sè diversa nel video di I wanna be your slave. La bassista dei Maneskin sfoggia le sue curve avvolte da un body di pelle mentre suona il basso per poi indossare un completo intimo bianco e lasciarsi sfiorare da Ethan che, con i lunghi capelli al vento, la accarezza come mostrano le foto che hanno portato a casa migliaia di like.

Sotto il video sono spuntati anche i commenti dei protagonisti. “Sorry”, scrive Victoria a cui Ethan risponde di non preoccuparsi. “Che sapore aveva?“, chiede invece Damiano a Ethan. A rispondergli, però, non è il batterista, ma Victoria che risponde “heaven” ovvero “paradiso”.

Che il video di I wanna be yout slave sarebbe stato bollente lo si era capito con la foto in cui Damiano e Victoria sfoggiavano un look in grado di rompere ogni forma di stereotipo.