Uomini e Donne: Luca ed Elisabetta da censura. La foto non lascia nulla all’immaginazione

Uomini e Donne: Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone non si nascondono più. La foto dopo il Trono Over è da censura!

Uomini e Donne, durante l’ultima parte della stagione, aveva permesso di far nascere la conoscenza tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. Purtroppo però, fin quando facevano parte del programma ideato e condotto da Maria De Filippi, le cose tra loro non andavano affatto bene. Tant’è che i due avevano deciso di separarsi in quanto lui non riusciva a provare tutti i sentimenti e le emozioni che provava lei quando stavano insieme.

Dopo la fine del programma qualcosa però è cambiato e i due hanno deciso di darsi una seconda chance. Chance che sembra essere andata a gonfie vele tant’è che sono diventati una vera e propria coppia, annunciandolo pubblicamente tra le pagine del settimanale dedicato al programma. Nemmeno sui social si nascondono più. Tant’è che nelle scorse ore hanno pubblicato una foto da censura.

Luca ed Elisabetta dopo Uomini e Donne: la foto spiazza i fan

Luca Cenerelli ha pubblicato uno scatto, che trovate in fondo a questo articolo, mentre indossa soltanto il costume da bagno in quanto si trova in spiaggia con la sua, ormai possiamo dirlo, compagna Elisabetta Simone. Anche quest’ultima indossa il costume e nella foto in questione è stata immortalata mentre il suo compagno la tiene in braccio.

Certo, fin qui nulla di particolarmente scandaloso. Peccato che lui, nella foto, le stringa forte il lato B, evidenziando quelle che sono le sue forme. La foto in questione ha nettamente diviso gli utenti della rete. Infatti c’è chi ha apprezzato e non poco lo scatto in questione, mentre altri hanno trovato il tutto di pessimo gusto.

Elisabetta e Luca dopo Uomini e Donne sono diventati una coppia e si presume, dunque, che a settembre non faranno più parte del Trono Over.