Temptation Island, salta tutto. La coppia annulla le nozze a pochi giorni dal sì

Temptation Island è attualmente in onda con una nuova stagione, ma non per questo le dinamiche legate ai vecchi protagonisti del programma vengono a mancare. Vi ricordate la coppia formata da Speranza Capasso e Alberto Maritato? I due erano fidanzati da 16 anni, ma lui di fare il grande passo non ne voleva proprio sapere e questo motivo avevano scelto di prendere parte al programma con la speranza di voler capire se questa storia doveva continuare o meno.

Il loro percorso è stato sicuramente turbolento, visto che lui si era particolarmente legato ad una single e si erano scambiati più di qualche bacio, ma poco dopo la fine del programma, lei aveva deciso di dargli un’altra chance. Le cose, dopo il programma, sembravano andare nel verso giusto. Tant’è che avevano perfino annunciato il matrimonio, ma purtroppo si trovano di nuovo punto e a capo e hanno scelto di rimandare le nozze.

Alberto Maritato e Speranza Capasso dopo Temptation Island rimandano le nozze

Speranza Capasso e Alberto Maritato, almeno per il momento, non si sposeranno. Lui ha dichiarato che purtroppo continuano a portarsi dietro vecchie incomprensioni. Incomprensioni che purtroppo nemmeno dopo la fine del programma sono riusciti a superare e per questo motivo hanno deciso di mettere in standby il matrimonio. In modo tale da comprendere fino e in fondo se le nozze sono la scelta giusta o se meglio dirsi addio.

La scelta ha letteralmente spiazzato i loro fedeli sostenitori che credevano che dopo la fine del programma fossero riusciti a superare tutti i loro problemi, ma questi si sono nuovamente ripresentati e con gli interessi. Alberto ha dichiarato che purtroppo nemmeno la pandemia ha aiutato, creando nuovi problemi tra loro.

Speranza e Alberto dopo Temptation Island sembravano pronti per il sì, ma purtroppo la vita li ha messi di nuovo a dura prova. Riusciranno a superare anche questa?