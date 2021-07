Roberta Di Padua prende una drastica decisione dopo Uomini e Donne

Roberta Di Padua dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne ha preso una drastica decisione che ha comunicato ai suoi fan.

Roberta Di Padua è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al Trono Over di Uomini e Donne. La dama, durante il corso dell’ultima stagione che l’ha vista protagonista, aveva scelto di intraprendere una relazione con Riccardo Guarnieri, ma purtroppo le cose tra loro non sono andate come sperato e sono tornati in studio, dove se ne sono dette di tutti i colori, spiegando i motivi del perché non ha funzionato.

La dama, o meglio dire ex dama, da quel momento in poi è stata protagonista di numerose critiche da parte degli utenti della rete. Critiche che non si sono fermati nemmeno dopo la fine della trasmissione. Tant’è che Roberta ha scelto di prendere una drastica decisione . In quanto purtroppo non sta affrontando un periodo facile della sua vita.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua confessa: “Sono crollata”

L’ex protagonista del Trono over di Uomini e Donne ha ammesso di aver affrontato un anno davvero molto difficile della sua vita e non sono purtroppo mancati i momenti in cui è crollata. Per questo motivo Roberta sente il bisogno di dover iniziare a lavorare su se stessa e di ritrovare la serenità. Quella serenità purtroppo che da qualche tempo a questa parte non è presente nella sua vita e che vuole assolutamente recuperare e al momento ritiene sia la scelta migliore quella di prendersi una pausa del suo profilo social. Vivendo questo momento in forma più privata, senza condividere il tutto, come era solita fare, come i suoi fedeli sostenitori.

“E’ stato un anno difficile” ha esordito l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri. “Ci sono stati dei momenti in cui sono crollata” ha ammesso per la prima volta Roberta Di Padua dopo Uomini e Donne. “E alla fine ho deciso di lasciare i social per un po’ di tempo” ha poi dichiarato, comunicando agli utenti della rete quella che è la sua decisione di fronte a questo periodo non proprio semplice, annunciando che ha tutte le intenzioni di voler lavorare se stessa, staccando un po’ la spina dal mondo virtuale.

“Ho bisogno di lavorare molto su me stessa e ritrovare la serenità perduta“ ha poi concluso la dama. “Ho bisogno dell’equilibrio che ho persò da un pò“ ha poi aggiunto, prendendosi ufficialmente una pausa da tutti i suoi profili social.

Roberta di Uomini e Donne si prenderà una pausa dei social, ma i suoi fan sono pronta ad accoglierla di nuovo sul web non appena si sentirà pronta.