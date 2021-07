Temptation Island, Raffaella Mennoia senza freni ammette: “E’ pesante”

Temptation Island continua il suo successo in tv, ma Raffaella Mennoia è pronta a confessarsi sul programma condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island ieri ha concluso il suo terzo appuntamento di questa nuova edizione, ma i retroscena sul programma di Filippo Bisciglia non sembrano mancare. Questa volta a rompere il silenzio è stata la storica autrice del programma, nonché di tutti i progetti guidati da Maria De Filippi sulle reti Mediaset, ovviamente stiamo parlando di Raffaella Mennoia.

Raffaella, tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato che dietro le quinte il programma non è così semplice come può sembrare mentre lo si guarda da casa. In quanto le parti più difficili durante le riprese sarebbero ben due. La prima riguarda i falò, quando i fidanzati e le fidanzate vedono le clip dei rispettivi partener e crollano vedendo che dall’altra parte il proprio compagno non si comporta nel modo magari in cui avrebbero sperato. L’altro tasto dolente riguarda durante la messa in onda. In quanto i protagonisti del programma sono blindatissimi. Ecco per quale motivo.

Raffaella Mennoia svela un retroscena sulle coppie di Temptation Island

Raffaella Mennoia ha confidato per la prima volta che lavorare ad un programma come questo non è così facile come sembra. In quanto è emotivamente diventa pesante da gestire qualcuno che ha appena visto che il proprio compagno dall’altra parte del villaggio sta vivendo quest’esperienza al massimo. Lasciandosi andare a commenti o azioni che a volte possono andare oltre il buon gusto.

“Tutto è complicato” ha esordito il braccio destro di Maria De Filippi durante il corso dell’intervista. “Emotivamente a volte è pesante, dispiace vederli stare male” ha spiegato, facendo riferimento a quello che succede dopo il falò e che il pubblico del piccolo schermo non riesce a vedere perché non va in onda.

“Se non capisci il dolore non puoi raccontarlo” ha poi ripreso il discorso, facendo notare che a tutti nella vita è capitato di soffrire a causa di una relazione. “Il problema grosso è il dopo“ ha subito precisato. “Il regolamento che firmano i protagonisti dice che non possono farsi vedere insieme, stesso discorso se dovessero aver intrapreso una storia con uno dei single” ha spiegato. In quanto questa scelta, seppur dura, viene adottata per impedire che vengano fatti spoiler sul corso del programma. “Sono blindatissimi” ha aggiunto, sottolineando come tutti i protagonisti del programma debbano fare molta attenzione ogni volta che escono di casa. Anche per fare la spesa, ad esempio.

Raffaella Mennoia su Temptation Island ha svelato qualcosa che il pubblico del piccolo schermo, seguendo lo show da casa, forse dava leggermente per scontato ma che invece non lo è perché i rapporti umani non lo sono mai.