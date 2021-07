Love is in the air anticipazioni: turbamenti per Selin

Love is in the air: tutto quello che c’è da sapere sulle nuove puntate in onda su Canale 5. Si prevedono scintille all’orizzonte. Ecco cosa succederà.

La storia di Love is in the Air racconta le vicende di Eda Yıldız, ragazza che proviene da una famiglia povera e lega tutte le sue speranze all’istruzione. A causa del ricco Serkan Bolat, perde la borsa di studio internazionale e non riesce a completare, suo malgrado, il corso di laurea.

Serkan Bolat si offre dunque di ripristinare la borsa di studio di Eda se lei fingerà di essere la sua fidanzata per due mesi. Sebbene Eda inizialmente rifiuti l’offerta dell’uomo perché lo odia, è costretta ad accettarla. Fingendo di essere fidanzati, Serkan ed Eda iniziano a vivere una storia d’amore. Dopo avervi raccontato il dramma di Serkan oggi vi parliamo del suo colpo di testa.

Anticipazioni “Love is in the air”: ecco cosa succederà nei nuovi episodi in onda su Canale 5

L’inaspettata amicizia che si verrà a creare tra l’ex fidanzato Ferit Şimşek (Cagri Citanak) e l’avvocatessa Ceren Başar (Melisa Döngel) creerà più di un turbamento in Selin Atakan (Bige Onal) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. L’addetta alle pubbliche relazioni della Art Life non vedrà infatti di buon occhio il rapporto nascente tra i due.

Le anticipazioni indicano che tutto partirà nell’istante in cui Ferit si troverà ad origliare un dialogo tra Selin e Serkan Bolat (Kerem Bursin), scoprendo così che la fidanzata sarebbe stata pronta a lasciarlo se solo l’architetto, ormai innamorato di Eda Yildiz (Hande Ercel), glielo avesse chiesto. Completamente sotto shock, Ferit verrà colto da una crisi di panico e verrà soccorso proprio da Ceren. Nonostante ciò, l’uomo tenterà di continuare ad andare avanti con i preparativi delle nozze, ma – nel momento in cui si troverà sull’altare di fronte a lei – non potrà fare a meno di ripensare al dialogo con Serkan e finirà per lasciare Selin a pochi secondi dal sì.

Il destino avrà però in serbo ben altro per Selin, visto che dovrà continuare a lavorare al fianco di Ferit, detentore del 5% della holding per via delle azioni che Alptekin (Ahmet Somers) gli avrà donato volendo metterlo a tacere sul suo coinvolgimento nella morte dei genitori di Eda. Tra le altre cose, Ferit comincerà inoltre a collaborare con Efe Akman (Ali Ersan Duru), nuovo socio dell’azienda in possesso del 45% delle azioni che la stessa Selin gli avrà venduto prima del matrimonio saltato. Dato che sarà rimasta soltanto con il 5% in mano, la Atakan deciderà di restare nella holding poiché sarà Serkan a chiederglielo.

Ciò avverrà perché, nello specifico, Bolat avrà bisogno del suo pacchetto azionario per dirigere l’azienda (visto che le loro azioni unite corrispondono al 50%). Insomma, la donna dovrà digerire l’idea di vedere Ferit ogni giorno al fine di evitare che possa allearsi definitivamente con Efe e compromettere la serenità lavorativa di Serkan e di tutti i suoi dipendenti.

Grazie a tale svolta professionale, Selin avrà dunque modo di capire che Ferit, a soli due giorni dalle loro mancate nozze, ha avviato un rapporto abbastanza confidenziale con Ceren, assunta da Serkan come avvocato per la Art Life. Neanche a dirlo, la Atakan sarà abbastanza indispettita da tale vicinanza e non si farà scrupoli ad attaccare Ferit persino su questo argomento.

Tuttavia, l’uomo sembrerà non curarsi del turbamento della donna (che, ormai, considererà a tutti gli effetti come un capitolo da chiudere della sua vita) e cercherà ogni tipo di pretesto per parlare e incontrare Ceren. E, data l’amicizia che si verrà a creare, sarà proprio quest’ultima a sconsigliargli di vendere il suo 5% ad Efe per evitare di incontrare ogni giorno Selin.