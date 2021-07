Una Vita anticipazioni: Camino sparisce, colpo di scena per Maite

Una Vita tutte le anticipazioni: cosa succederà nelle prossime puntate della telenovelas? Scopriamolo insieme.

La telenovela “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nella Madrid degli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. In onda dal 2015 nella Televisión Española è approdata da qualche anno su Canale 5 dove intrattiene e fa compagnia ai telespettatori del post pranzo. Ma da oggi andrà in onda in prima serata su Rete4.

La serie composta da 7 stagioni andate in onda dal 2015-2021 (la produzione è ancora in corso) sta riscontrato un buon successo in Italia. Per tale motivo oggi vi vogliamo raccontare alcune anticipazioni e scoop sulle nuove puntate che andranno in onda il 7 e l’8 luglio 2021

Una Vita, anticipazioni: ecco cosa succederà a Camino

Nelle prossime puntate il matrimonio indesiderato con Ildefonso Cortes (Cisco Lara) farà prendere a Camino Pasamar (Aria Bedmar) una decisione davvero molto imprudente. A pochi giorni dallo scambio dei voti nuziali con l’erede del Marchese de Los Pontones, la ragazza farà perdere improvvisamente le sue tracce. Un gesto che, oltre a farla infuriare, genererà più di una preoccupazione nell’arcigna Felicia (Susana Soleto).

Ma facendo un salto indietro ecco tutti gli eventi che porteranno a questa situazione. La storyline di “Una Vita” si inizierà a delineare nel momento in cui, dopo essere stata scarcerata, Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) accetterà di lasciare Acacias e dirà addio per sempre a Camino, invitandola a rifarsi una vita senza di lei lontana dallo scandalo che il loro amore proibito ha creato.

A primo impatto, Camino reagirà con dolore al saluto straziante di Maite, tant’è che smetterà di parlare per diversi giorni. Poi ci sarà uno scontro con la cognata Cinta (Aroa Rodriguez), che si preoccuperà a dismisura quando Emilio (Josè Pastor) le chiederà di posticipare il loro matrimonio per quello che le starà succedendo; a quel punto la Pasamar sembrerà rivedere la sua posizione e, oltre a parlare di nuovo, chiederà con successo a Ildefonso se sia ancora disposto a diventare suo marito. A quel punto, la giovane vorrà preparare una cerimonia in fretta e furia, motivo per cui Felicia approfitterà della situazione venutasi a creare.

Felicia farà in modo che anche Camino e Ildefonso accettino di sposarsi lo stesso giorno di Emilio e Cinta. La Pasamar darà quindi il via ai preparativi per un matrimonio doppio, costringendo di fatto Bellita (Maria Gracia) e Josè Miguel (Manuel Bandera) a farsi da parte nell’organizzazione del matrimonio della loro figlia, visto che il marchesato de Los Pontones, per via di Ildefonso, vorrà farsi carico dello stesso.

La tensione che si verrà a creare, spiazzerà ulteriormente Camino, che – totalmente infelice – se la darà a gambe quando ormai mancheranno pochi giorni al fatidico scambio dei voti nuziali. Visto che non saprà come giustificare l’assenza della figlia (non avendo affatto idea di dove si sia cacciata), Felicia si troverà costretta a mentire al sospettoso Ildefonso, al quale dirà che Camino è andata in un convento per qualche giorno per prepararsi ad essere una buona moglie, come lei stessa le ha ordinato!