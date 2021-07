Olio luminoso‘must have’ dell’estate: ecco come prepararlo in casa!

By

L’olio luminoso è un prodotto essenziale per l’estate 2021. Scopriamo come preparare in casa un eccezionale prodotto che si prenda anche cura dell’epidermide ed esalti l’abbronzatura.

Esaltare l’abbronzatura è un ‘must’ di stagione e le più importanti influencer dei social come anche modelle e attrici da copertina, sfoggiano una pelle super luminosa in grado di rendere l’incarnato dorato, caldo e piacevolmente luminoso.

Questo grazie ad un olio ricco di pigmenti brillanti che regalano un’ aspetto dorato a qualsiasi tipologia di pelle, soprattutto quella abbronzata. Scopriamo perché ogni donna dovrebbe utilizzare un olio luminoso sul corpo e come prepararlo in casa.

->>LEGGI ANCHE: Conservare rossetti e tinte labbra: gli errori da non commettere!

Olio luminoso: ecco perché dovresti esaltare l’abbronzatura con un olio a 24 k

Come per il viso trattato con prodotti illuminanti, anche la pelle del corpo quando è trattata e coccolata con prodotti dal finish luminoso appare più compatta, ovviamente luminosa e priva di imperfezioni.

L’olio luminoso è un prodotto ‘must’ dell’estate e ogni donna dovrebbe applicarlo sul proprio corpo magari prima di trascorrere una piacevole serata in riva al mare o comunque quando si hanno parti del corpo da mostrare attraverso un abito romantico o una super mini gonna. Gambe, braccia e collo, le parti che trattate con un olio luminoso regaleranno il loro aspetto migliore e appariranno con un colorito dorato e intenso con una sola applicazione di prodotto.

Se poi l’olio luminoso sarà anche un prodotto di qualità per quanto riguarda gli ingredienti e sia quindi formulato a base di oli vegetali ricchi, pigmenti naturali e ingredienti in grado di esaltare la naturale abbronzatura, sarà davvero il prodotto perfetto per ottenere una pelle a 24 carati!

Ricordiamo che la pelle va protetta dai raggi UVA e UVB con prodotti specifici con fattore di protezione e che applicare un olio solare esponendosi all’azione diretta del sole è una scelta del tutto scellerata per la propria salute.

Come preparare un’olio luminoso in casa: il video tutorial

Seguendo questo video tutorial di ‘Senza trucco’ potrete scoprire una ricetta super naturale per preparare in casa un olio luminoso in modo davvero semplice.

->>LEGGI ANCHE: Come preparare le labbra al makeup e proteggerle dal sole