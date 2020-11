illuminante: come applicarlo in modo perfetto

L’illuminante è ormai diventato un prodotto di makeup indispensabile per tutte le donne, questo perché regala luce al volto ma soprattutto regala alla base makeup freschezza. Ecco tutti i consigli per applicarlo alla perfezione.

L‘illuminante un ‘must have’ del makeup, soprattutto di quello natalizio. Applicare questo prodotto può sembrare semplice ed invece per ottenere un effetto naturale si dovranno rispettare delle piccole regole e dei consigli su come e dove applicare il prodotto illuminante.

Scopriamo tutti i segreti per applicare l’illuminante sul viso in modo impeccabile con i consigli della bravissima truccatrice Giulia Bencich.

Illuminante: cosa è e come applicarlo in modo perfetto

L’illuminante è un prodotto di makeup in polvere o in crema nella cui formulazione hanno dei pigmenti satinati e brillanti che si applicano su alcune parti del viso per enfatizzarle e metterle in rilievo.

L’applicazione può essere fatta con un pennello specifico, con una spugnetta o nel caso di prodotti in crema anche con le dita, se ben sfumato. Unica pecca, tutti gli illuminanti mettono in risalto anche i piccoli difetti dell’incarnato, come brufoli, rughe e pori dilatati. Scopri tutti i ‘must have’ del trucco natalizio.

Come applicare l’illuminante: tutti i ‘segreti del mestiere’ per applicarlo in modo impeccabile

L’illuminante va applicato solo in alcune zone del viso, possibilmente con un pennello piccolo, come zigomi, arco di cupido, angolo interno dell’occhio, sopra e sotto l’arco sopraccigliare, sul ponte del naso e sulla punta e anche al centro del mento.

Si dovrà applicare poco prodotto alla volta cercando si sfumarlo bene e farlo fondere con il resto della base trucco. Sono diversi gli illuminanti dei diversi brand di makeup, ma come illuminante si potranno utilizzare anche degli ombretti satinati sui colori del perla, dell’oro e del vaniglia. L’effetto sarà comunque meraviglioso.

Per quanto riguarda gli illuminanti in crema o semi liquidi, essi possono anche essere miscelati al fondotinta o ad una crema colorata per regalare un’incarnato radioso. L’illuminante potrà nello stesso tempo essere utilizzato come ombretto e anche per donare alle labbra un effetto volume davvero unico.

Basterà applicarne un tocco sulla parte centrale delle labbra, per trasformare qualsiasi rossetto in un prodotto ultra brillante. Scopri come realizzare un makeup contouring con i consigli della makeup artist Francesca Pagano.