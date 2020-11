Tutti i prodotti ed i makeup che non possono mancare per la realizzazione di un trucco perfetto per le festività natalizie. Prodotti, foto, e tanti video tutorials.

Le festività natalizie si stanno avvicinando e anche se questo è decisamente un anno davvero particolare a causa del Covid-19, un bel makeup frizzante sarà senza dubbio un buon modo per esorcizzare paure e contrastare i sentimenti di tristezza che ci avvolgono ormai da mesi.

Il trucco ha da sempre rappresentato un modo per esprimere se stesse, un valore aggiunto alla personalità di una donna e perché no, anche il modo di celare, sotto un bel rossetto, gli effetti di una giornata un po’ triste.

Ecco per voi i prodotti must have’ che non possono mancare nel makeup per le feste di Natale, potrete scoprire per ogni prodotto una fotografia, un video tutorial e tanti consigli utili per realizzare un makeup impeccabile.

I prodotti e il trucco ‘must have’ che non possono mancare nel makeup per le feste di Natale

Tutti i prodotti indispensabili per realizzare un makeup raffinato, femminile e con quello scintillio che soltanto a Natale è concesso.

Il rossetto rosso

Il rossetto rosso è forse l’emblema delle feste natalizie, un rossetto che nelle sue tonalità più calde è anche un makeup trend di stagione. Il sorriso, celato di tanto in tanto sotto la mascherina, potrà mostrarsi in un bel sorriso magari in una fotografia ricordo.

Scopriamo come metterlo alla perfezione in un video tutorial molto esaustivo.

Scopri il prossimo prodotto per il makeup di Natale, vai alla prossima pagina!