Ecco come pulire e sfiatare i termosifoni: trucchi naturali!

Scopri come pulire i termosifoni in maniera naturale e semplice, senza troppa fatica. Esistono dei validi trucchi per riuscire al meglio.

La polvere spesso e volentieri si annida nei punti più inaccessibili. Un caso calzante sono senz’altro i termosifoni, nei quali le fessure sono moltissime e generalmente non ci si arriva con un semplice panno. La polvere per di più è nemica delle nostre vie respiratorie e dobbiamo necessariamente agire per riuscire a pulire al meglio i caloriferi presenti nella nostra casa.

Il freddo ormai si fa sentire, il sole tramonta prima e la temperatura si abbassa, e non manca l’occasione per accendere i termosifoni che abbiamo in casa. I termosifoni sono però veicolo di sporcizia e polvere.

Pulire a fondo i termosifoni

La prima sana abitudine è quella di mantenere e spolverare i termosifoni con regolarità. Specialmente nelle settimane di inizio della stagione invernale dovete dedicare un po’ di tempo alla pulizia dei vostri caloriferi. La regola numero uno è che tutti i termosifoni ghisa di tipologia classica, con una forma la fisarmonica, richiedono la pulizia delle sezioni retrostanti alla Pareti.sembra una manovra un pochino ostica ma in realtà bastano semplici trucchi per riuscire in maniera adeguata.

Per eliminare del tutto la polvere basta utilizzare un phon è uno straccio bagnato, si può sistemare dietro il termosifone sul pavimento, l’aria calda spazzerà via la polvere che cadrà verso il basso e verrà catturata dall’umidità dello straccio. Un’altra alternativa sono sicuramente gli strumenti a vapore che sciolgono lo sporco e permettono di eliminare le macchie di acqua di polvere. Una volta puliti per bene i termosifoni non dobbiamo dimenticare di passare anche dalla parte delle valvole e pulire anche ogni componente metallica con prodotti naturali quali l’aceto e limone.

Tutte le vaschette dei termosifoni potranno essere lavate compì carbonato e limone ma anche con degli oli essenziali che tengo indirizzati per la diffusione degli aromi così da non lasciare ulteriori residui.

Infine, come possiamo eliminare le macchie nere che musi foni fanno spesse volentieri scuro? Basta utilizzare una spugna imbevuta di Saul acqua così non si rischia di macchiare il muro ma un suggerimento utile è sicuramente una miscela di acqua tiepida e piccole scaglie di sapone di Marsiglia.

Scopri come sfiatare i termosifoni

Controllare prima di tutto se sono aperti e spegnere la caldaia, per sfiatare i termosifoni e necessario assicurarsi dell’apertura o meno. In che modo? Ruotando la manopola in senso antiorario fino a che non si blocca. Se disponete di riscaldamento autonomo bisogna necessariamente spegnere la caldaia dall’interruttore e aumentare la quantità di acqua girando appunto la manopola.

Come prima cosa aprire lentamente la valvola di sfiato, ma non fatelo prima di aver posizionato una ciotola che possa raccogliere eventuali perdite di acqua. Lasciate uscire tutta l’aria dai termosifoni fino a quando non inizierà a fuoriuscire il getto d’acqua a quel punto potete chiudere la valvola.

Controllate ora la pressione dell’acqua, dopo aver fatto sfiatare i termosifoni, mediante il manometro, dovete notare la freccetta che deve essere necessariamente posizionata tra il valore uno il valore due. Se notate una pressione inferiore aumentare il carico d’acqua nella caldaia girando la manopola che si trova appunto sulla caldaia stessa.

A questo punto potete riaccendere la caldaia e andare a verificare se i termosifoni si iniziano a scaldare uniformemente. Se questo non accade è evidente che c’è ancora troppa aria all’interno e quindi sarà necessario ripetere l’operazione appena fatta. Grazie a questi suggerimenti potrai contribuire alla manutenzione corretta, alla pulizia dei tuoi termosifoni e riscaldare tutti gli spazi della casa in poco tempo.