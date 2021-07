Giulia Salemi, mamma Fariba coglie alla sprovvista: “Qualcosa è cambiato”

La mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, ha rotto il silenzio dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi rivelando qualcosa di inaspettato.

Giulia Salemi, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, è stata subito catapultata nel mondo dell’Isola dei Famosi. In quanto sua mamma Fariba Tehrani ha accettato di buon grado di essere una delle prime naufraghe della prima edizione condotta da Ilary Blasi, che ha preso il posto di Alessia Marcuzzi, che da qualche giorno ha annunciato di aver interrotto i suoi rapporti lavorativi con Mediaset.

Il percorso di Fariba, nonostante non abbia vinto, si è concluso nel migliore dei modi. In quanto è riuscita a dimostrare al pubblico del piccolo schermo che non è soltanto la mamma di Giulia Salemi, ma molto di più. Qualcosa però non sembrerebbe esserla andato giù. Che cosa? Il suo rapporto con Ilary Blasi. Secondo l’ex naufraga, ai microfoni di Turchesando, la conduttrice non la lasciava mai parlare, interrompendola sempre, mentre con gli altri concorrenti avrebbe assunto un atteggiamento completamente diverso. Anche se durante la finale qualcosa sarebbe cambiato nei suoi confronti e crede in positivo.

Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, rompe il silenzio su Ilary Blasi

A Fariba Tehrani, a differenza degli altri naufraghi che hanno scelto di mettersi in gioco durante quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, secondo il suo punto di vista, non sarebbe stata data l’occasione, quando si trovava in collegamento con l’Italia, di potersi esprimere liberamente. In quanto sentiva di essere continuamente interrotta dalla conduttrice, che non le avrebbe dedicato lo stesso tempo che concedeva a tutti gli altri concorrenti. Questo, almeno, è la sensazione da lei percepita durante il suo percorso all’interno del programma.

LEGGI ANCHE –> Giulia Salemi spiazza tutti, la dedica non è per Pierpaolo: “Amore mio”

“Sembrava che ce l’avesse con me in qualche modo“ ha esordito la mamma di Giulia Salemi durante il corso dell’intervista. “Perché dico questo? Lei mi interrompeva spesso, gli altri li faceva parlare” ha dichiarato, motivando poi la sua risposta. “Un mio discorso di un minuto sembrava pesante perché venivo interrotta. Questo è quello che penso io, ovviamente” ha aggiunto, rivelando di aver visto, una volta tornata a casa, alcune clip che non l’avrebbero fatta impazzire. “Poi quando c’erano clip su di me diceva: ‘chiudiamo La Palapa’. Non riuscivo mai a rispondere. Se mi lasciavano parlare era un minuto” ha concluso, rivelando però che qualcosa sarebbe cambiato durante la finale.

“Però qualcosa è cambiato sono sincera” ha rivelato, facendo sempre riferimento al suo rapporto con la Blasi. “Alla finale era carina, non era Ilary di sempre, mi ha fatto parlare” ha spiegato. “Magari aveva un idea su di me e da vicino ha capito che sono buona” ha poi concluso.

LEGGI ANCHE –> Isolde Kostner non si rimangia nulla dopo l’Isola: la reazione di Ilary Blasi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fariba Tehrani (@faribatehraniofficial)

Fariba Tehrani su Ilary Blasi, dopo l’esperienza fatta all’Isola dei Famosi, non le ha di certo mandate a dire, rivelando il suo punto di vista dietro un percorso che tutto sommato può ritenere più che soddisfacente.