Come preparare le labbra al makeup e proteggerle dal sole

Scopriamo tutti i consigli di bellezza per preparare le labbra al makeup, i trattamenti e come proteggerle dall’azione dei raggi solari.

I sorrisi veicolano i messaggi della nostra anima e soprattutto in estate le labbra sono spesso in primo piano vestite di colori e di texture brillanti. Per avere delle belle labbra non basterà certo applicare il proprio rossetto preferito, anzi, si dovrà procedere con una beauty routine specifica che le prepari al makeup e un trattamento che le protegga dall’azione dei raggi solari dannosi per la pelle e anche per la delicata mucosa labiale.

Scopriamo la beauty routine per preparare le labbra ad essere truccate e come proteggerle dai raggi UVA e UVB.

Preparare le labbra al makeup: i trattamenti fondamentali

Se amate avere labbra lisce, vellutate e morbide, dovrete dedicar loro dei particolari trattamenti di bellezza che le preparino al trucco ma che ogni giorno forniscano loro il giusto grado di idratazione e nutrimento.

Per trattare le labbra, non basterà certo applicare il primo stick labbra trovato al supermercato, il più blasonato per il suo prezzo vantaggioso e il suo irresistibile profumo!

La scelta di prodotti di qualità sarà essenziale per trattare e trasferire alle labbra tutti i benefici di cui necessita. Per prodotti di qualità non si intendono certo i più costosi, ma senza dubbio quelli dalla formulazione più naturale possibile, privi di siliconi, oli minerali, paraffina liquida e petrolati. Scopriamo quali cosmetici sono essenziali per trattare le labbra e prepararle al makeup.

Il burro di cacao

Il burro di cacao è il trattamento labbra più utilizzato e più pratico da portare con se, ma anche in questo caso la scelta dovrà essere fatta basandosi sulla qualità del prodotto. Si potrà scegliere un ottimo burro di cacao tra le molte linee cosmetiche bio presenti anche nei maggiori supermercati. Tutti i prodotti per le labbra, come i burro di cacao, dovrebbero contenere nella loro formulazione un filtro solare di almeno 15 spf. per fornire una protezione base per le labbra dall’azione dei raggi solari.

Il trattamento notturno

Applicare un burro di cacao non sarà l’unico trattamento utile a mantenere le labbra sane e belle, ma esse necessiteranno, come il resto del viso di un trattamento notturno che sia super nutriente ed emolliente.

Alla sera, si potranno dedicare alle nostre labbra delle coccole speciali con un trattamento notturno dalla texture corposa che si potrà applicare alla sera e si terrà sulle labbra sino al mattino successivo.

Perfetti tutti i burri vegetali, come quello di karité, di cocco, o di cacao da applicare ogni sera prima del riposo soprattutto durante l’estate e l’inverno, stagioni che con le loro temperature estreme mettono a dura prova le labbra come il resto dell’epidermide.

Lo scrub

Come il resto del viso, anche le labbra necessiteranno di essere esfoliate in modo piacevolmente delicato. Esistono in commercio moltissimi esfolianti per labbra, ma ne si potrà preparare uno in modo molto semplice, veloce e naturale seguendo questo video tutorial!



Seguendo tutti questi piccoli consigli, potrete avere sempre labbra impeccabili

Preparare le labbra al makeup: come proteggerle dall’azione dei raggi solari

Le labbra durante la stagione estiva avranno bisogno di una protezione solare extra. Per proteggerle durante l’esposizione diretta ai raggi del sole, per esempio durante una giornata al mare, sarà necessario rivolgersi a prodotti formulati in modo specifico per le labbra e che abbiano un fattore di protezione 50+. Questa tipologia di stick protettivi indicati per le labbra e altre zone delicate, si possono trovare in farmacia o in profumeria.