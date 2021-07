Una Vita anticipazioni: tragedia per Maite, gesto estremo in carcere

Una Vita, anticipazioni della soap opera in onda su Canale 5 per la settimana dall’11 al 17 luglio 2021. Ecco cosa succederà

La telenovela “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nella Madrid degli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. In onda dal 2015 nella Televisión Española è approdata da qualche anno su Canale 5 dove intrattiene e fa compagnia ai telespettatori del post pranzo.

La serie composta da 7 stagioni andate in onda dal 2015-2021 (la produzione è ancora in corso) sta riscontrato un buon successo in Italia. Per tale motivo oggi vi vogliamo raccontare alcune anticipazioni e scoop sulle nuove puntate che andranno in onda il 7 e l’8 luglio 2021

Una Vita: anticipazioni delle puntate in onda dal 11 al 17 luglio 2021

elipe caccia Marcia, dopo che Genoveva l’ha accusata di avere cercato di buttarla giù dalle scale. Santiago vede Marcia in lacrime e la prega di partire con lui, ma davanti al suo ennesimo rifiuto decide di fare un’ultima visita a Genoveva. Laura lo vede salire le scale e lo segue. Dopo aver scoperto di Maite, Susana discute con Armando in merito allo stile di vita della pittrice. Camino accetta l’amicizia di Ildefonso, ma niente di più.

Liberto cerca di mediare tra Felicia e Armando: se la donna ritira la denuncia, Armando farà in modo che Maite si allontani da Camino. Tuttavia, Felicia vuole di più. Cinta ed Emilio annunciano ai genitori della ragazza di avere deciso di sposarsi. Bellita indaga sulla relazione tra suo marito e Julio. Nel frattempo, Julio torna e spiega a José Miguel di essere stato in cerca di lavoro. Carmen riesce finalmente a calmare il pianto di Moncho con un grido uguale a quello di Jacinto.