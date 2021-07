Love is in the air anticipazioni: tradimenti e gelosie? Il piano di Eda

Love is in the air anticipazioni puntata di oggi, lunedì 12 luglio 2021. Ecco cosa succederà nella soap turca

La serie televisiva turca in onda ogni pomeriggio su Canale 5, ossia Love is in the Air racconta le vicende di Eda Yıldız, ragazza che proviene da una famiglia povera e lega tutte le sue speranze all’istruzione. A causa del ricco Serkan Bolat, perde la borsa di studio internazionale e non riesce a completare, suo malgrado, il corso di laurea.

Serkan Bolat si offre dunque di ripristinare la borsa di studio di Eda se lei fingerà di essere la sua fidanzata per due mesi. Sebbene Eda inizialmente rifiuti l’offerta dell’uomo perché lo odia, è costretta ad accettarla. Fingendo di essere fidanzati, Serkan ed Eda iniziano a vivere una storia d’amore. Dopo avervi raccontato il dramma di Serkan oggi vi parliamo del suo colpo di testa.

Love is in the air, anticipazioni della puntata di oggi 12 luglio 2021

Nella nuova puntata di “Love is in the air“, Serkan Bolat non ha intenzione di firmare l’accordo tra la Holding e Efe Akman, un famoso architetto: il giovane Bolat non ama sottostare a condizioni troppo “strette” e “rigide”. La sua scelta professionale tuttavia rovina i rapporti tra quest’ultimo e Ferit, sebbene Eda, nel tentativo di recuperare la situazione, deciderà di organizzare un incontro a quattro, includendo Selin, nello chalet di Serkan. Aydan intanto cerca di far ingelosire il marito ingaggiando un attore affinché finga di darle lezioni di ceramica.

Eda, Serkan, Ferit e Selin hanno passato due giorni insieme nello chalet di montagna di Serkan. L’uscita era stata organizzata con la scusa di ricucire i rapporti tra i quattro, ma il vero scopo era piuttosto quello di convincere Selin a lasciare Ferit e a cancellare le nozze. La giovane, però, è disposta a rinunciare al suo attuale fidanzato, solo se Serkan ammette che possa esserci una qualche possibilità di tornare insieme. Serkan non sa rispondere, combattuto tra Selin e Eda. Un’indecisione che condivide con l’amico Engin, anche lui attanagliato dall’ossessione per Piril e allo stesso tempo affascinato dalla freschezza di Ceren.