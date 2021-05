Hande Ercel, chi è l’attrice di “Love is in the air”: età, altezza, vita privata

Hande Ercel è una celeberrima attrice turca dal discreto successo grazie alla serie “Love is in the air”: carriera e curiosità.

“Love is in the air” è una serie di successo che, fra le altre cose, sta lanciando diverse personalità nel mondo della recitazione: interpreti non proprio agli esordi che, grazie al girato, stanno trovando il giusto consenso come Kerem Bursin. La sua compagna, sul set e nella vita, è Hande Ercel.

Nome: Hande Ercel

Data di nascita: 23 novembre 1993

Età: 27 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: attrice

Luogo di nascita: Bandirma (Turchia)

Altezza: 175 cm

Peso: 54 Kg

Profili social: Instagram

Hande Ercel carriera

Anche lei interprete, turca, di 27 anni con cui ha trovato l’amore: oltre il sentimento, però, c’è anche un appagamento professionale visto che entrambi viaggiano a vele spiegate verso l’affermazione. Diventare celebrità apre molte porte, non ultima quella delle passerelle: la 27enne, nello specifico, ha infatti posato per anche per numerosi brand. Una carriera parallela, quella della moda, che porta avanti con passione e disinvoltura anche grazie al seguito sui social network.

Dando un’occhiata al Curriculum Vitae, Hande Ercel ha frequentato l’Università di Mimar-Sinan per laurearsi in Arte nel 2012. Poi si sono aperte le porte della recitazione: il debutto nel 2015 grazie alla fiction Gunesin Kizlari. Seguirono lavori come Siya Inci e Halca, Ask Laftan Anlamaz. Opere che l’hanno portata ad essere una delle attrici più note in terra turca con oltre 12 milioni di follower su Instagram: l’approdo in “Love is in the air” ha rafforzato un successo in costante ascesa.

Vita privata e Instagram

Il rapporto con i fan è speciale: condivide quasi tutto, dalle gioie alle delusioni con spontaneità e un pizzico di autoironia. La passione con il compagno Kerem Bursin non tramonta, anzi loro sono vere e proprie icone nell’ambiente. Non è escluso l’ulteriore salto di qualità con nuove avventure televisive e magari cinematografiche.