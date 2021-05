Ignazio Moser in lacrime all’Isola dei Famosi: quello che non ha mai detto sul padre

Ignazio Moser ha mostrato il lato più fragile e vulnerabile della sua persona all’Isola dei Famosi, facendo un’inedita confessione sul padre.

E’ tempo di confessioni per Ignazio Moser! Il fidanzato di Cecilia Rodriguez è l’ultimo concorrente che ha messo piede in Honduras, ma nonostante ciò la sua forza e determinazione gli hanno permesso di poter essere eletto dal pubblico del piccolo schermo come il secondo finalista di quest’edizione.

Ora che di tempo ne è passato dal suo ingresso nel programma e che quest’edizione è ormai agli sgoccioli, Ignazio ha deciso di mostrare ai telespettatori un lato diverso della sua personalità. Se il pubblico è abituato a vederlo sempre forte e determinato, e con il sorriso sulle labbra, in queste ora ha mostrato il suo lato più sensibile e vulnerabile parlando del complicato rapporto rapporto con suo padre.

Isola dei Famosi, Ignazio Moser si racconta ad Awed: la confessione su papà Francesco

Ignazio Moser ha deciso di venire allo scoperto con Awed, Simone Paciello, che negli scorsi giorni ha ricevuto una proposta indecente, scegliendo di raccontare come il suo rapporto con papà Francesco Moser non sia sempre stato tutto rose e fiori e di come la sua severità abbia influito sul farli unire e creare quel rapporto che avrebbe sempre sognato.

“Mio papà è un uomo di vecchio stampo” ha esordito Ignazio commosso all’Isola dei Famosi. “E’ sempre stato molto severo e molto duro nei miei confronti” ha raccontato per la prima volta il fidanzato della Rodriguez. “Con l’andare del tempo, che ho preso coraggio nel rapportarmi con lui, le cose sono migliorate molto” ha poi continuato, specificando però che nonostante tutto lui gli ha sempre dimostrato il suo affetto, seppur a modo suo: “Con il suo modo di fare burbero me lo dimostra… a modo suo s’interessa” ha concluso, riuscendo a far emozionare anche il suo compagno di viaggio, che ha rivelato durante la scorsa puntata di aver vissuto una situazione simile.

Ignazio ha parlato di Francesco Moser all’Isola dei Famosi, rivelando un retroscena sul loro rapporto che era sconosciuto al grande pubblico che da anni ormai lo segue con affetto.