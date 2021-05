Kerem Bursin, chi è l’attore di “Love is in the air”: età, altezza, vita privata

Kerem Bursin è un celebre attore turco conosciuto anche in Italia grazie alla fiction “Love is in the air”: carriera e curiosità.

Il ‘fenomeno Can Yaman’ ha aperto la strada a una serie di interpreti turchi che stanno dando prova di affidabilità e professionalità dentro e fuori dal set: numerosi, infatti, sono i personaggi interpretati da artisti che trovano fortuna in queste fiction di lungo corso per poi magari approdare al cinema con il favore del talento e qualche copertina patinata.

L’ultima frontiera della serialità è da rintracciare in “Love is in the air”: lavoro molto atteso da pubblico e critica che vede coinvolto anche Kerem Bursin, attore 34enne che interpreta il ruolo di Serkan. Oltre a un fisico strutturato e uno sguardo intenso, l’interprete vanta anche qualche riconoscimento: è stato insignito, infatti, del premio di Miglior Attore del Texas. Traguardo che gli vale l’approdo in alcune realtà mainstream.

Nome: Kerem Bursin

Data di nascita: 4 giugno 1987

Età: 34 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: attore

Luogo di nascita: Istanbul

Altezza: 179 cm

Peso: 73 Kg

Profili social: Instagram

Leggi anche – Ignazio Moser, lacrime all’Isola dei Famosi: quello che non ha mai detto sul padre

Kerem Bursin carriera

Tornando a “Love is in the air”, il ruolo di Kerem Bursin s’intreccia con quello di Hande Ercel (per tutti Eda Yildiz). I due, inizialmente, si odiano ma poi – per esigenze di copione – le cose cambieranno: intrighi, sotterfugi, amori e segreti. La fiction è un contenitore emozionale vastissimo per conformazione, “Love is in the air” conferma la teoria e tocca numerose vette di pathos e romanticismo: il giusto mix per catturare il pubblico. Contesto in cui Bursin riesce ad inserirsi al meglio. La sua carriera è scandita da una serie di cambiamenti repentini che l’hanno portato a misurarsi in molteplici ambiti: non ultimo quello della comunicazione.

È laureato all’Emerson College in Marketing e Comunicazione: attività portata avanti simultaneamente alla recitazione. La propria carriera attoriale inizia nel 2010 grazie a progetti come Sharktopus, tre anni dopo appare in uno spot di Line fino ad arrivare al successo di Gunesi Beklerken con il ruolo di Kerem Sayer.

Vita privata e Instagram

Nel 2016 è il volto ufficiale di Mavi Jeans, campagna pubblicitaria che porta avanti al fianco dell’ormai ex fidanzata Serenay Sarikaya. Attualmente l’attore è legato a Hande Ercel. I due, oltre che sul set di “Love is in the air”, fanno coppia anche nella vita. Karem nel privato è piuttosto riservato, ma avvezzo all’utilizzo dei social network: conta oltre 8 milioni di seguaci su Instagram.