Vera Gemma si scaglia contro Cecilia Rodriguez: la figlia di Giuliano Gemma non ha gradito le parole della fidanzata di Ignazio Moser e risponde colpo su colpo.

Vera Gemma non ci sta e risponde subito alle accuse di Cecilia Rodriguez la sorella minore di Belen. L’attrice, ex domatrice di leoni ed ex concorrente di Pechino Express e Isola dei Famosi ha risposto ad alcune affermazioni poco eleganti di Cecilia Rodriguez. Entrambe sono presenti al programma condotto da Ilary Blasi, Vera come ex naufraga e Cecilia per fare il tifo per il suo bel Ignazio.

Proprio durante una delle puntate del reality show di Canale 5, la sorella di Belen si era detta tranquilla e per niente gelosa di una presunta vicinanza tra il suo fidanzato, Ignazio Moser, e Vera in Honduras. La modella e imprenditrice argentina, però ha usato parole e termini poco lusinghieri nei confronti della ex naufraga:

“Vera Gemma? Beh, Ignazio se n’è fatte così tante brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui”

Dato il tono delle parole usate dalla Rodriguez, non è mancata la pronta risposta e reazione di Vera, la ex domatrice di leoni e amica di Asia Argento non se n’è fatta scappare neanche una. Ecco cosa ha replicato.

Vera Gemma risponde al commento poco carino di Cecilia Rodriguez nei suoi confronti

La replica di Vera Gemma alle parole dure e crude di Cecilia Rodriguez non si è fatta attendere ed è arrivata nel corso de Il Punto Z, il programma di Tommaso Zorzi in onda su Mediasetplay:

“L’ho trovata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta. Per prima cosa sono una fi** pazzesca, quindi vorrei sapere dove caz** ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva”

Queste le parole della showgirl e attrice. Inoltre, nel corso del programma di Zorzi, Vera Gemma ha tirato in ballo pure Belen Rodriguez, sorella maggiore di Cecilia e cognata di Ignazio Moser:

“E poi non si dice una cosa del genere a un’altra donna: è poco elegante. A me piace valorizzare le altre donne, non sminuirle. Ha avuto una caduta di stile, dovrebbe imparare dall’eleganza di sua sorella che, una cosa del genere, non l’avrebbe detta mai”

Un paragone lampante quello tra Cecilia e Belen. Ma le due sorelle si sa, hanno un carattere molto diverso (ed anche un differente modo di fare).

Al momento Cecilia Rodriguez non ha ancora controbattuto alle parole di Vera Gemma. Silenzio stampa pure da parte di Belen, alle prese con gli ultimi mesi della seconda gravidanza (il parto della piccola Luna Marie è previsto per il mese di luglio).

Di certo la figlia di Giuliano Gemma non è la prima a finire nel mirino della sudamericana nell’ultimo periodo. Di recente Cecilia ha attaccato pesantemente anche ed ha smesso di seguire su Instagram Giulia Salemi, con la quale avrebbe tagliato i ponti dopo le liaison dell’italo-persiana prima con Jeremias Rodriguez e poi con Francesco Monte.

LEGGI ANCHE –> Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez non perde l’occasione: frecciatina per Francesco Monte