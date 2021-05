Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez non perde l’occasione: frecciatina per Francesco Monte

All’Isola dei Famosi non è mancata la frecciatina lanciata da Cecilia Rodriguez al suo ex fidanzato Francesco Monte.

Cecilia Rodriguez è stata una delle ospiti in studio della puntata di oggi dell’Isola dei Famosi. La sorella minore di Belen di tutto si sarebbe aspettata, tranne di vedere il suo fidanzato rasarsi barba e capelli a zero per poter mangiare, durante il corso di tutta la settimana, una porzione abbondante di spaghetti.

Nonostante la proposta fosse stata fatta in un primo momento ad Andrea Cerioli, ma quest’ultimo di tagliare i suoi capelli non ne voleva proprio sapere, Ignazio si è prontamente attivato chiedendo alla Rodriguez il permesso per poterlo sostituire. Cecilia, anche se a malincuore, ha accettato la proposta del suo compagno e per ricevere la prova ricompensa un barbiere ha iniziato il suo lavoro su di lui.

In studio tutti hanno prontamente punzecchiato Cecilia, ribadendole che lei doveva essere molto fiera di Moser perché ha scelto di sacrificare i suoi capelli per poter mangiare e per permettere anche ai suoi compagni di farlo. La Rodriguez ha prontamente risposto e non è mancata una frecciatina a Francesco Monte.

Cecilia Rodriguez non ha dubbi all’Isola dei Famosi: “Ignazio? Il mio vero amore”

Cecilia Rodriguez, non appena tutti i protagonisti dell’Isola dei Famosi le hanno detto di essere fiera del suo compagno, lei non si è tirata indietro ed ha affermato senza troppi giri di parole non solo di essere orgogliosa della sua persona ma anche che è l’unico vero amore della sua vita.

“Io sono molto fiera di lui” ha esordito la sorella minore di Belen Rodriguez. “Lui è il mio unico vero amore“ ha poi concluso e sul web le sue parole non sono sfuggite e c’è subito chi ha colto una certa frecciatina a Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Fidanzato che ha lasciato proprio per iniziare la sua relazione con Moser.

Cecilia è fiera più che mai del suo Ignazio Moser, visto che il pubblico lo ha anche eletto come il secondo finalista di quest’edizione dell’Isola dei Famosi.