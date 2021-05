Ignazio Moser, sacrificio all’Isola dei Famosi: via barba e capelli, che cambiamento!

Ignazio Moser si sacrifica per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021: via barba e capelli per il fidanzato di Cecilia Rodriguez, che cambiamento.

Cambio look radicale per Ignazio Moser che, all’Isola dei Famosi 2021, accetta di sacrificarsi per gli altri naufraghi che potranno così mangiare pasta per una settimana. Ignazio, giunto in Honduras con barba e capelli lunghi che, stando a quello che ha raccontato Cecilia Rodriguez, sono cresciuti in quattro anni, durante la puntata del 24 maggio, ha accettato di sottoporsi ad un taglio netto di barba e capelli.

Un sacrificio che è stato particolarmente apprezzato dagli altri naufraghi, dal pubblico, ma anche dalla stessa conduttrice e dagli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Il merito della decisione di Ignazio di sottoporsi al cambio look, tuttavia, va anche a Cecilia Rodriguez che, dallo studio di Milano, ha rassicurato il fidanzato incoraggiandolo a compiere il grande gesto di generosità.

Il nuovo Ignazio Moser è completamente rasato e senza barba. Un’immagine decisamente diversa per il fidanzato di Cecilia Rodriguez che, da Milano, ha rassicurato il fidanzato. “Sei bellissimo amore”, ha detto Ignazio. “Non mi lasci vero?”, ha chiesto Ignazio dall’Honduras. “Ma figurati se ti lascio per un taglio di capelli”, è stata la risposta di Cecilia.

Dopo la conclusione del taglio di barba e capelli, Moser ha ricevuto i complimenti da tutti. Sia Iva Zanicchi che Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi hanno ribadito di trovare bellissimo Ignazio anche senza barba e rasato. Lo stesso parere è stato espresso da Gilles Rocca mentre Elisa Isoardi, oltre a complimentarsi con lui per l’aspetto fisico, ha aggiunto di considerarlo un vero leader nell’anima.

Dopo aver cambiato radicalmente look, Ignazio ha poi sfidato Awed conquistando il diritto di sfidare al televoto Isolde Kostern e Matteo per conquistare un posto in finale. Il pubblico, dopo aver apprezzato il gesto di Ignazio, gli ha regalato la finalissima.

Sui social, nel frattempo, i fans si dividono tra chi apprezza il nuovo look di Moser e chi lo preferiva con i capelli e la barba lunga.