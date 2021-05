Ignazio Moser è il secondo finalista dell’Isola dei Famosi 2021: il risultato è impressionante e gli permette di raggiungere Andrea Cerioli.

Ignazio Moser è ufficialmente il secondo finalista dell‘Isola dei Famosi 2021. Dopo Andrea Cerioli che ha strappato l’accesso alla finale nella scorsa puntata festeggiando nel migliore dei modi il suo 32esimo compleanno, anche è riuscito a conquistare la finalissima della quindicesima edizione dell’Isola.

A decretare il secondo finalista del reality show condotto da Ilary Blasi è stato il pubblico che ha dovuto votare scegliendo il preferito tra i naufraghi che, dopo una serie di sfide a coppie, hanno conquistato il diritto di partecipare al televoto per scegliere il secondo finalista che potrà così trascorrere il resto dei giorni tranquillamente puntando alla vittoria.

Isola dei Famosi, il trionfo di: strapperà la vittoria ad Andrea Cerioli?

E’ stata dura per Ignazio Moser conquistare la finalissima dell’Isola dei Famosi 2021. Con l’ultima puntata sempre più vicina, Ilary Blasi, in ogni puntata, consente al pubblico di eleggere un finalista. Dopo Andrea Cerioli, ad aver strappato il biglietto per l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che decreterà il vincitore non in studio, ma in Honduras per le misure anti-covid, è stato che ha dovuto superare un’ardua sfida al televoto.

Il pubblico, infatti, ha dovuto scegliere tra Matteo, Isolde e Ignazio. Matteo ha vinto la sfida contro Valentina, Isolde contro Miryea e Ignazio contro Awed. Tre grandi protagonisti dell’Isola che, pur essendo arrivati in Honduras qualche settimana più tardi rispetto ai concorrenti storici, hanno conquistato il pubblico e creato ulteriori dinamiche tra i naufraghi.

Il pubblico, alla fine, ha premiato Ignazio che, prima di conquistare il posto per sfidare al televoto Matteo e Isolde, si è sottoposto ad un taglio radicale di barba e capelli cambiando decisamente look. Un sacrificio che il pubblico ha premiato consegnandogli ufficialmente il biglietto per la finalissima. Ignazio non ha nascosto la felicità così come la fidanzata Cecilia.

Andrea e Ignazio che hanno legato immediatamente regalando anche momenti divertenti al pubblico arriveranno così insieme all’ultima puntata. Tra i due ci sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021?