Stefano De Martino ritrova il sorriso: weekend d’amore, gioia senza fine

Stefano De Martino ha appena trascorso un weekend con il suo amore più grande, scegliendo di condividere il tutto con i suoi followers.

Stefano De Martino, da quando la sua relazione con Belen Rodriguez è giunta per la seconda volta al capolinea, ha deciso di darci un taglio con le donne. Scegliendo di mettere in standby la sua vita sentimentale, facendo andare senza sosta invece quella professionale e quella privata, che continuano a dargli grandi soddisfazioni. Perché sì, il giudice di Amici di Maria De Filippi, pur non avendo al momento una compagna al suo fianco, è felice con l’amore della sua vita.

I due hanno infatti passato questo weekend insieme e il tutto è stato immortalato sul profilo social di De Martino, ma chi è l’amore della sua vita? Santiago De Martino, suo figlio, e chi se no? Ecco come hanno trascorso questi pochi giorni insieme.

Stefano De Martino orgoglioso del piccolo Santiago: i progressi di lui

Stefano ha scelto di trascorrere questi giorni con Santiago, il figlio nato dalla sua unione con Belen Rodriguez, all’insegna dell’attività e sportiva e non di certo del relax e del riposo. Il giudice di Maria De Filippi ha scelto, infatti, di portare suo figlio sul campo da Tennis, permettendogli di migliorare le sue abilità da sportivo e i risultati di tali sforzi sembrano già essere arrivati.

LEGGI ANCHE –> Perché Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati? Un’amara verità dietro l’addio

Santiago sembra essere davvero portato per questo sport. Tant’è che suo padre, tutto fiero, commenta in maniera entusiasta i suoi miglioramenti, segno che questa potrebbe essere la strada giusta per lui, ma dopo di tutto tale padre e tale figlio. Perché sì i due condividono le stesse passioni. Anche De Martino, proprio come suo figlio, ama giocare a Tennis e il piccolo Santiago, proprio come il suo papà, ama anche il mondo della danza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

LEGGI ANCHE –> Antonino Spinalbese, prova d’amore eterna per Belen: che colpo per gli ex della Rodriguez

Stefano De Martino e Santiago sembrano dunque non somigliarsi soltanto dal punto di vista estetico. Il piccolo di casa sta crescendo bello e forte come il suo papà.