Raffaele Renda e Martina Miliddi sono stati avvistati insieme. Dopo Amici il cantautore e la ballerina sembrano essere una coppia. Ecco dove sono stati visti.

Sembrerebbe che la ballerina sarda abbia conquistato il cantautore calabrese. I due, sono stati avvistati insieme e nel giro di poche ore le loro foto hanno fatto il giro del web. O due ex allievi della ventesima edizione di Amici hanno intrapreso una frequentazione e dagli scatti che li ritraggono insieme sembrerebbe che tutto proceda a gonfie vele.

Martina Miliddi e Raffaele Renda sarebbero dunque una coppia, i due hanno iniziato a frequentarsi dopo che i riflettori di Amici di Maria De Filippi si sono spenti. La ballerina aveva infatti iniziato , dentro la scuola di Amici, a frequentarsi con Aka7even ma già qualche mese fa aveva mostrato un certo interesse per Renda, mandando in visibilio anche Aka. Ecco dove sono stati avvistati insieme.

Martin e Raffaele da Amici a Cagliari: è ufficiale

Martina Miliddi e Raffaele Renda hanno pubblicato un bel po’ di Instagram Stories mostrando di essere insieme, in macchina e in un luogo. Ma i fan della coppia si sono chiesti dove fossero i due. Semplice: Martina e Raffaele sono stati avvistati a Cagliari. Dunque il bel cantautore calabrese è volato fino in Sardegna per riincontrare la ballerina, conosciuta durante l’esperienza condotta ad Amici di Maria De Filippi. Una ragazza, con un Tweet ha fatto sapere che una sua amica li ha avvistati e alla domanda se stessero insieme Raffaele ha sorriso, rivelando quindi la veridicità dei fatti.

In passato il calabrese pur rivelando di stare frequentando Martina non si era sbilanciato più di tanto circa il loro rapporto. Ma adesso le immagini parlano chiaro. E sembra proprio che la sarda e il calabrese stia molto bene insieme.

Martina Miliddi e Raffaele Renda, quindi, si aggiungono alle coppie nate e formatasi dentro la scuola più famosa della TV italiana, quella di Maria De Filippi.

