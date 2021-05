Petizione contro Tommaso Zorzi| Giulia Salemi scrive a Dayane| Il gesto di Victoria dei Maneskin

Tommaso Zorzi si è trovato al centro di una petizione per farlo fuori da Drag Race. Giulia Salemi ha riscritto a Dayane e tanto altro ancora.

Tommaso Zorzi è finito al centro della polemica. Il motivo? Il suo nome è stato indicato come quello di uno dei possibili giudici di Drag Race Italia e gli utenti della rete, o meglio i fan dello show, non hanno affatto gradito questa ipotetica scelta tanto da lanciare sul web una petizione per far sì che la produzione e gli autori rivedano le loro scelte in merito al cast del talent show, che in America e nel resto del mondo si è rivelato essere campione di ascolti e porta voce della comunità LGTB+.

Tommaso Zorzi divide il web e Diletta Leotta e Can Yaman infiammano il web

Da Zorzi a Victoria dei Maneskin il passo è breve. La musicista della band più famosa del momento ha citato sui social Harry Styles, ex membro dei One direction e sul web i fan hanno commentato entusiasti tant’è che è spuntato fuori anche Damiano David.

Parlando di musica è impossibile non parlare della promessa nascente del pop: Sangiovanni, che è pronto a tirare le somme della sua esperienza ad Amici 20. C’è spazio anche per Diletta Leotta e Can Yaman che stanchi delle continue critiche da parte del popolo della rete hanno deciso di dimostrare ancora una volta come la loro storia d’amore sia reale e non studiata per avere una maggiore visibilità.

Infine, ma non per importanza, c’è Giulia Salemi che ha mostrato tutta la sua vicinanza a Dayane Mello, che nelle scorse ore è stata colpita da un gravissimo lutto.

Un brutto risveglio questa mattina per noi. Abbiamo appreso che la mamma di @daymelloreal è venuta a mancare. Il nostro dolore si unisce al suo e a quello di tutta la sua famiglia.

La nostra vacanza finisce qui.

Ci vediamo in Italia.

Giulia e Pierpaolo — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 29, 2021

