Aka7even delude i fans dopo Amici 20: lo scivolone in diretta

Aka7even ha deluso i suoi fan dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi facendo uno scivolone in diretta con Deddy.

Aka7even è uno dei protagonisti indiscussi di Amici 20. Il cantante è entrato fin da subito nel cuore del pubblico del piccolo schermo, sia per le sue canzoni, decisamente orecchiabili, ma anche per la sua personalità. Senza nascondere, tra l’altro, che i telespettatori si sono incuriositi e non poco di fronte alla sua storia, ormai tramontata, con la ballerina Martina Miliddi.

Nelle scorse ore però il cantante di Mi manchi ha deluso i suoi fedeli sostenitori, lasciandosi andare ad uno scivolone mentre era in diretta sui social insieme al suo compagno di viaggio Deddy. Lo scivolone dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha lasciato l’amaro in bocca ai fan, che ora non sono più tanto convinti di volerlo seguire. Che cosa è successo? Luca Marzano, questo è il suo nome di battesimo, nell’enfasi nel raccontare un vecchio aneddoto avvenuto nella scuola più famosa d’Italia ha pronunciato qualcosa che era meglio non dire.

Amici di Maria De Filippi: Aka7even fa uno scivolone in diretta con Deddy

Aka7even, che durante il corso della diretta ha annunciato che andrà a vivere insieme a Deddy, ha ricordato di quando quest’ultimo lo ha spaventato travestendosi da stella. “Ho urlato come una checc*” ha aggiunto durante il racconto, mandando su tutte le furie i suoi fedeli sostenitori.

LEGGI ANCHE –> Aka7even e Martina Miliddi: dopo Amici e il clamoroso addio, l’ennesimo colpo di scena

Alcuni, infatti, dopo aver sentito tali parole da parte del cantante, come testimoniano alcuni tweet che abbiamo incorporato in fondo a questo articolo, sono rimasti profondamente delusi da lui. Sicuramente Luca Marzano, Aka7even, che di recente è stato il protagonista di alcune dichiarazioni di Anna Pettinelli, non voleva in alcun modo offendere la comunità LGBT ma è pur vero che non bisogna pronunciare simili parole, nell’epoca in cui viviamo, con così tanta leggerezza. Molto probabilmente, speriamo, non appena si sarà reso conto dello scivolone fatto in diretta, provvederà a porgere le sue scuse a tutti gli utenti che sono rimasti delusi dalle sue parole.

aka io ti adoro ma dopo “ho urlato come una checca” per me hai perso TUTTO — lil⁹¹ (@letmebethesaame) May 23, 2021

“ho urlato come una checca”. non le sopporto ste cose maro — F♡ (@dederjca) May 23, 2021

Aka7even ha fatto uno scivolone in diretta su Instagram, ma i suoi fedeli sostenitori riusciranno a perdonarlo? Staremo a vedere, anche se non sembrerebbe essere nelle sue intenzioni voler offendere o denigrare qualcuno. In quanto il giovane arista ha ampiamente dimostrato ad Amici di Maria De Filippi di che pasta è fatta la sua persona.