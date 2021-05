Deddy e Rosa di Amici si sono lasciati? Tutta la verità in diretta

Ricordate la storia d’amore nata ad Amici 2021 tra Deddy e Rosa Di Grazia? Ma stanno ancora insieme oppure no? Ecco le dichiarazioni del cantante.

Prosegue la storia d’amore tra Deddy e Rosa Di Grazia dopo Amici 2021? Se lo chiede il pubblico del talent show che non ha ancora rivisto insieme il cantante e la ballerina. qualche tempo fa vi avevamo raccontato le parole di lei circa la situazione attuale.

Oggi invece Deddy sembrerebbe aver fatto un ulteriore passo gettando nuove luci e ombre sul rapporto con la ballerina. Il cantante ha difatti raccontato nel salotto di Silvia Toffanin il rapporto che lo lega a Rosa, ripercorrendo la loro storia dentro il talent show condotto da Maria De Filippi.

Sembrerebbe che il cantante non abbia mai sorriso anzi che addirittura ne abbia parlato al passato. Lasciando un silenzio inesorabile alla domanda della conduttrice. Ma cosa è successo davvero tra i due?

Deddy e Rosa Di Grazia stanno ancora insieme? Le parole di lui

Si è interrotta la storia d’amore tra Deddy e Rosa Di Grazia? È calato il silenzio sul presente di una delle coppie uscite da Amici. Dopo la finale, i due non sono ancora mai stati visti insieme, una circostanza che aveva spinto i fan della coppia a interrogarsi circa il futuro del loro rapporto. Ma alle domande rimaste senza risposta dei loro sostenitori si sono aggiunte le ombre generate dall’intervista di Deddy a Verissimo. Il cantautore, di fronte alle domande di Silvia Toffanin, è rimasto serio e abbottonato non rispondendo per nulla alle domande della padrona di casa.

Silvia per metterlo a proprio agio aveva iniziato a presentarlo, raccontando il percorso di Deddy ad Amici 2021. Successivamente aveva mostrato al cantante una splendida clip dedicata al rapporto tra il cantautore e la ballerina. “Le persone vogliono sapere cos’è oggi questa cosa”, ha lanciato l’amo la conduttrice ma Deddy ha preferito non rispondere, limitandosi a raccontare quanto accaduto ma senza fornire sostanziali novità sul presente. A far sorgere il dubbio che tra i due qualcosa non abbia funzionato è stata l’espressione di Deddy di fronte al video realizzato da Verissimo. Di fronte alle immagini con Rosa, il giovanissimo cantante non ha mai fatto un sorriso.

Perché il cantautore ha mostrato estrema freddezza sul rapporto con la ballerina? Timidezza oppure l’atteggiamento di Deddy nasconde qualcosa di più serio e profondo?