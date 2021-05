Curiosi di sapere tutta la verità sull’addio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Il ballerino svela il motivo della separazione con la Rodriguez; per lui non è giusto parlare di fallimento.

Stefano De Martino è stato per un lungo periodo uno degli uomini più invidiati d’Italia, infatti, ha avuto la fortuna di essere il compagno e il marito di Belen Rodriguez. I due che hanno avuto un figlio dal loro amore hanno deciso di interrompere la loro relazione ben due volte.

A qualche mese dal loro ultimo addio, De Martino ha parla a cuore aperto della separazione con la bellissima showgirl argentina. Dobbiamo ammettere che la notizia della “rottura” tra i due è stata una delle rivelazioni che ha fatto più rumore nel 2020.

Ma la showgirl argentina è andata avanti. Ora Belen sta vivendo una nuova relazione con Antonino Spinalbese e per la coppia è in arrivo un bebè, la piccola Luna Marie. Invece Stefano? Nel frattempo il ballerino e conduttore ha rivelato i motivi della rottura dalla showgirl e conduttrice argentina.

LEGGI ANCHE –> Antonino Spinalbese vuota il sacco su Belen Rodriguez: ‘É lei che mi ha spinto a farlo’

Stefano De Martino racconta i motivi della rottura da Belen Rodriguez: ecco perché

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che hanno un figlio, Santiago, dopo un ritorno di fiamma che pareva averli resi inseparabili si sono lasciati nuovamente e questa volta definitivamente. Belen ormai ha un’altra vita e una nuova famiglia che la ama, però rimane sempre un filo sospeso per i loro fan di tutta Italia.

Stefano non molto tempo fa aveva spiegato il motivo celato dietro il loro addio: per lui il matrimonio giunto al capolinea non è stato un fallimento.

Ecco le parole di Stefano De Martino rilasciate al settimanale Chi: “Ho fatto una riflessione: ogni volta che si parla di una separazione ci rendiamo conto che è un evento sempre più ordinario, che sembra straordinario solo quando accade a due persone esposte, ma la cosa straordinaria sarebbe rimanere insieme”.

Poi Stefano ha aggiunto: “E’ difficile che un matrimonio duri tutta la vita e, per questo, ho cambiato il mio punto di vista, e vorrei dirlo a chi si trova nella mia situazione e, per di più, con figli, quindi con un ulteriore senso di colpa. I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e, per me, non ha più senso dire il matrimonio è ‘fallito’. Io dico che nella migliore delle ipotesi il matrimonio si è ‘compiuto’ ed è qualcosa di bello che c’è stato e i figli ne sono la prova. Ma ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento, dobbiamo fare pace con questa visione ed evitare di usare un termine così negativo”.

Tante le voci sulle motivazioni della loro rottura; molti hanno detto che De Martino avesse un flirt con un altra donna, altri hanno dato la colpa al lockdown primaverile; ecco la sua precisazione: “Il lockdown ha messo alla prova tutti, ma venivamo da una situazione che era già complessa”. Alla domanda su come è il rapporto tra lui e Belen: “Siamo rimasti bene, cerchiamo di fare del nostro meglio”. Soprattutto per i confronti del piccolo Santiago.