Antonino Spinalbese, prova d’amore eterna per Belen: che colpo per gli ex della Rodriguez

Antonino Spinalbese ha spiazzato tutti con il suo ultimo gesto d’amore per Belen Rodriguez, mai nessuno lo aveva fatto per lei.

Antonino Spinalbese è noto al pubblico del piccolo schermo per essere il nuovo compagno di Belen Rodriguez. I due, nonostante siano insieme relativamente da poco tempo, sembrano essere più innamorati che mai. Tant’è che lei, in più di un’occasione, ha rivelato che non ha mai trovato qualcuno del genere al suo fianco che potesse renderla così felice. La coppia a breve vedrà anche la luce della loro primagenita, la seconda per Belen, Luna Maria e per questo motivo lui ha scelto di fare un gesto d’amore lei che nessun altro ex aveva mai fatto.

Che cosa ha fatto il giovane influencer? Antonino Spinalbese si è fatto un tatuaggio per Belen Rodriguez, sigillando il suo amore per sempre tatuandolo sulla pelle. Il gesto, ovviamente, non è sfuggito ai loro fedeli sostenitori, contenti di vedere come i due siano più affiatati che mai.

Belen Rodriguez: il gesto d’amore di Antonino Spinalbese spiazza tutti

Belen Rodriguez, che di recente è apparsa bella come non mai, non aveva mai ricevuto un gesto da parte del genere da parte dei suoi ex fidanzati. Per questo motivo sarà rimasta sicuramente colpita del segno che Antonino Spinalbese ha scelto di scolpire sulla sua pelle in suo onore.

“Vi erano in una città un re e una regina” ha esordito il giovane fidanzato di Belen su Instagram, mostrando a tutto il popolo della rete il suo nuovo tatuaggio. “Inizia così la leggenda che narra la storia di Amore e Psiche”. ha poi proseguito, raccontando da dove è nata l’ispirazione del suo gesto d’amore per la Rodriguez. “Psiche era bellissima, la sua grazia e il suo splendore erano tali da attirare le invidie di Venere (Dea della bellezza) che, per vendicarsi, decise di chiedere aiuto a suo figlio Amore (Cupido)” ha poi concluso lasciando gli utenti della rete senza parole.

Antonino Spinalbese, nonostante la giovane età, sembra essere davvero innamorato della bella modella argentina e questo gesto non sembrerebbe essere altro che l’ennesima conferma che il legame tra i due sia davvero forte. Nonostante alcuni fan della Rodriguez non sembrerebbero approvare a pieno questa unione, ma con il passare del tempo se ne faranno una ragione.

La cosa più importante resta che Belen e Antonino insieme sono più felici e innamorati che mai, pronti ad allargare la loro famiglia con l’arrivo della piccola Luna Maria, che a breve sarà pronta a sconvolgere le loro vite.