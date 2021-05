Patrizia Griffini non è un personaggio pubblico, ma ha giocato un ruolo importantissimo nella vita di una delle donne più amate d’Italia: ecco chi è e cosa c’è da sapere su di lei.

C’è una signora dai capelli cortissimi e rigorosamente biondo platino che compare di tanto in tanto sui social di Belen Rodriguez e di tutto l’entourage della famiglia: scatta fotografie a Santiago, sbaciucchia Ignazio Moser e abbraccia amichevolmente Chechu. Come se non bastasse compare nelle foto importanti di Belen e di Antonino Spinalbese ma, per non farsi mancare niente, è anche una grande amica di Stefano De Martino.

Solare, energica, follemente innamorata dei suoi occhiali da sole e del rossetto rosso fuoco, la migliore amica della famiglia Rodriguez è una hair stylist ma le magie che ha compiuto non riguardano soltanto le acconciature di Belen.

Patrizia Griffini: la Cupido tascabile che ha fatto la gioia di Belen

Patrizia Griffini, classe 1965, è una donna tutta pepe che ricorda sotto molti aspetti quel concentrato di energia che è Rita Pavone. Come la signora Pavone la Griffini sfoggia capelli corti e domina il mondo dall’alto del suo metro e cinquanta scarso.

Amante della spiaggia, delle notti in discoteca e dei look giovanili e vagamente eccentrici, Patrizia Griffini si conquistò un posto al sole nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello.

Patrizia partecipò infatti a una delle primissime edizioni del reality show destinato a cambiare la storia della televisione italiana. La Griffini entrò nella selezione di concorrenti del Grande Fratello 5, che venne dominata da Jonathan Kashanian.

All’epoca della sua entrata nella casa si scoprì che Patrizia era rimasta dolorosamente orfana di padre ma che aveva mantenuto un ottimo rapporto con sua madre e con il resto della sua famiglia.

All’epoca la concorrente del GF aveva alle spalle una lunghissima convivenza (ben 15 anni) con un uomo che è stato uno dei più grandi amori della sua vita. Purtroppo però la relazione arrivò al capolinea.

Già all’epoca del Grande Fratello la personalità di Patrizia era perfettamente delineata e a quei tratti caratteristici sarebbe rimasta fedele anche negli anni successivi.

Sulla sua scheda del Grande Fratello veniva annotato infatti che Patrizia ama la vita notturna e frequenta i locali più in voga di Milano.

Già all’epoca aveva fatto dei ritocchi estetici al naso e si era concessa qualche “punturina” alle labbra, mentre probabilmente (ma non è sicuro) negli anni successivi si è sottoposta a degli interventi chirurgici veri e propri.

Ora come allora Patrizia è una parrucchiera estremamente talentuosa e affermata, che lavora presso il centro Cotril di Milano, dove Belen si serve spessissimo.

Proprio lì evidentemente le due devono essersi conosciute, oppure hanno avuto modo di legare perché frequentavano gli stessi giri della Milano bene: fatto sta che si sono letteralmente conquistate a vicenda: si può dire che Patrizia sia infatti una delle amiche più care di Belen.

Pare infatti sia stata lei a portare con sé, come assistente Antonino Spinalbese: Antonino e Belen infatti si sono conosciuti perché lui ha lavorato all’acconciatura di lei e si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine.

Nonostante il fatto che sia così legata all’attuale compagno di Belen, in passato Patrizia è stata anche onnipresente nei raduni di famiglia che comprendevano anche Stefano De Martino, come testimoniano moltissime fotografie che li ritraggono insieme.

Tra l’altro, Patrizia si può prendere la libertà di flirtare letteralmente con tutti i maschi del Clan Rodriguez senza che nessuno si infastidisca. Eccola infatti mentre “seduce” a colpi di cono gelato il bell’Ignazio Moser (che recentemente ha perduto la barba).

Patrizia è estremamente legata anche ai due più piccoli di casa. Il primo è Jeremias, con il quale ha un rapporto strettissimo basato principalmente sul non essere mai troppo seri.

Naturalmente anche Santiago ha in Patrizia un’adorabile e spumeggiante “zia non ufficiale” e di certo Patrizia sarà vicinissima a Belen anche quando quest’ultima darà alla luce la piccola e attesissima Luna Marie.

In realtà Patrizia ha un nipotino tutto suo, nato dall’unica figlia di Patrizia, Gaja.

Quando non è impegnata a coccolare i suoi amici e i suoi nipotini (acquisiti e non) Patrizia lavora nel suo salone di bellezza (ma non chiamatela “hair stylist”, lei preferisce La Pettinose, in francese, perché fa più chic!) e fa da PR a un famoso marchio di borse, La Milanesa.

Nome e cognome: Patrizia Griffini

Data di Nascita: 29 gennaio 1965

Città di Nascita: Verbania

Segno Zodiacale: Acquario

Altezza: 1,52 m (ma secondo alcuni 1,45)