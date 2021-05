I social sono diventati il nostro unico metodo di comunicazione con amici e parenti, ma sai che esiste un modo per scrivere anche a chi ha deciso di bloccarti su whatsapp? Ti sveliamo un trucco infallibile

La nostra epoca è segnata dai social: qualsiasi tipo di comunicazione, che sia lavorativa o privata, avviene tramite una piattaforma multimediale. Difficilmente oggi si prediligono ancora le vecchie telefonate per avvisare o scambiarsi informazioni con un nostro contatto, tutto avviene tramite app di messaggeria, che si usi WhatsApp, Facebook, Skype, Telegram o un’altra piattaforma social.

Vocali, messaggi, condivisioni di link: tutti ormai affidiamo a questi colossi del web i nostri pensieri ed i nostri stati d’animo; ma cosa succede se, la persona con cui vorremmo parlare, ha deciso di bloccarci? Una relazione finita, un collega astioso, un parente con cui abbiamo discusso: tanti possono essere i motivi per cui qualcuno decide di non voler più avere a che fare con noi, togliendoci con un click, dall’oggi al domani, la possibilità di interagire con lui.

E se noi avessimo ancora qualcosa da dire alla persona in questione? Dovremmo arrenderci al ‘blocco’, o c’è la possibilità di aggirare l’ostacolo e toglierci quell’ultimo sassolino dalla scarpa?

Oggi vi sveliamo un trucco infallibile utile su WhatsApp, nel caso in cui il nostro interlocutore abbia deciso di toglierci il diritto di replica e tornare a parlare con lui. Ecco come fare!

Come scrivere su WhatsApp a chi ci ha bloccato

Navigando su TikTok abbiamo scovato un tutorial di @iphonefacile_tutorial, account gestito da Emanuele che, tramite il suo canale, svela ogni giorno diversi trucchi per utilizzare al meglio smartphone e social ed aiutare chi è meno esperto nella gestione dei dispositivi.

Emanuele, in questo breve ma semplicissimo tutorial, spiega come aggirare l’ostacolo di un blocco WhatsApp e come riuscire a mandare un messaggio ad un utente che, da noi, non vorrebbe riceverlo.

La procedura è molto semplice, non c’è bisogno di essere dei guru dell’informatica e con questa operazione alla portata di tutti, i contatti che ci hanno bloccato, anche in passato, torneranno visibili ed accessibili ai nostri messaggi. Curiosi? Ecco come fare.

La procedura che consiglia il tiktoker è molto semplice, basta eliminare il proprio account Whatsapp per poi rifare il login, così WhatsApp ti vedrà come nuovo utente e non avrai più nessun blocco precedente da parte dei tuoi contatti.

Adesso anche tu potrai riuscire a contattare chi ti aveva bloccato; condividilo con i tuoi amici, prima o poi succederà a tutti!