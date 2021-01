Non tutti sono a conoscenza che si possono mandare messaggi anonimi su WhatsApp, scopriamo come farlo.

L’era in cui viviamo quasi nessuno riesce a non utilizzare lo smartphone con le annesse app. Come WhatsApp, resta il modo più comune di comunicare non solo tramite messaggi, ma anche con chiamate e videochiamate.

Infatti WhatsApp resta l’applicazione di messaggistica più utilizzata non solo tra gli adolescenti, ormai un pò tutte le generazioni non riescono a starne senza. Grazie a questa applicazione ci si può scambiare foto, messaggi scritti e vocali, video, documenti e contatti telefonici in un batter d’occhio. Ma forse non tutti sono a conoscenza che si possono inviare dei messaggi anonimi tramite WhatsApp.

Noi di CheDonna.it vi sveliamo il trucco per inviare i messaggi anonimi.

Come mandare messaggi Whatsapp anonimi

WhatsApp è un applicazione che tutti usano davvero indispensabile per messaggiare e non solo. Infatti negli ultimi anni il modo di comunicare tra le persone è cambiato tantissimo, questa applicazione è molto rapida e soprattutto si può personalizzare un messaggio con emoticons e gif. Ma non tutti sono a conoscenza che con WhatsApp si possono inviare dei messaggi anonimi, ma come si possono inviare?

Sarà necessario per poterlo fare con un applicazione conosciuta come Wassame, che invierà messaggi senza mittente infatti alcuni ne sono già a conoscenza. Questa applicazione invierà non solo i messaggi ma anche foto, video e messaggi vocali. Infatti non si limita solo al testo ma può inoltrare anche contenuti multimediali in tempo reale.

Si può utilizzare sia per Android che iOS come sistema operativo. Basta andare sul sito internet dell’app Wassame, poi in base al tipo di messaggio che vorrete inviare agite.

Gli step sono questi, dovrete cliccare sulle icone verdi del sito, cliccate sull’opzione “Anonymous“, poi il secondo step sarà inserire il numero telefonico della persona a cui vorreste inviare il messaggio anonimo. Ricordate che potete anche inviare immagini e messaggi vocali. Ma quello che vi stupirà è che questa applicazione tutelerà il mittente, nel senso che lo proteggerà da chi proverà ad inviargli messaggi anonimi su WhatsApp.

Un applicazione che sarà utile solo se si vuole fare uno scherzo ad amico o parente, un passatempo per far divertirsi con conoscenti. Non esagerate nell’utilizzo di questa applicazione per evitare spiacevoli problemi.