Se dovete aggiungere il contatto di una persona sulla chat whatsapp e non l’avete in rubrica come potete procedere? Ecco il trucco veloce.

Viviamo in un’era in cui lo smartphone è davvero indispensabile non solo per telefonare ma anche per inviare un sms tramite whatsapp. Lo smartphone ormai è davvero utile non solo per chiamare, ma anche fare acquisti, leggere l’e-mail, scattare una foto, fare un video o scaricare e inviare dei file.

Ma può accadere che per necessità si deve aggiungere un contatto su whatsapp ma se non si ha la possibilità di dover chiedere il numero di telefono alla persona, come lo si può inserire? Noi di CheDonna.it siamo qui per svelarvi il trucco su come aggiungere su whatsapp un contatto senza avere il suo numero di telefono, scopriamo.

Come aggiungere su whatsapp un contatto

Negli ultimi anni il modo di comunicare tra le persone è cambiato tantissimo, la classica lettera che veniva scritta e imbucata è stata sostituita dall’e-mail anche il messaggio sms è stato sostituito dal messaggio WhatsApp, rapido e soprattutto si può personalizzare con emoticons e gif. I messaggi whatsapp ormai sono utilizzati in tutto il mondo e sempre più frequenti.

Anche se in commercio ci sono diversi device con sistemi operativi diversi, ma in linea generale si utilizzano alla stessa maniera. Sicuramente per poter utilizzare whatsapp è necessario utilizzare l’applicazione che è sempre in costante aggiornamento. Infatti i dispositivi di tanto in tanto consigliano di aggiornare l’app.

Per poter messaggiare con amici e parenti è necessario salvare i contatti nella rubrica del cellulare, ma se non avete registrato il numero non potete contattarlo direttamente tramite whatsapp. Ma non tutti sanno che c’è un modo per comunicare anche se non avete il numero in rubrica. Ma come si può? C’è un piccolo trucco per salvare un contatto in rubrica anche senza avere il numero.

Le possibilità sono due, la prima di contattare ad un amico/a in comune così da farvi inviare il numero. Tramite il messaggio whatsapp inserirete direttamente il numero nella rubrica.

Ma c’è un trucco ancora più veloce, basta utilizzare il codice QR, che vi permetterà di aggiungere i contatti delle persone alla chat whatsapp anche senza conoscerne il numero.

Procedete in questo modo entrate nella chat whatsapp, cliccate sui 3 puntini in alto a destra, cliccate impostazioni troverete subito il simbolo del codice QR. Cliccate su questo simbolo o voce e condividete con chi preferite. Infatti di solito sotto al codice QR c’è questa dicitura “Il tuo codice QR è privato. Se lo condividi con qualcuno, questa persona può inquadrarlo con la propria fotocamera di Whatsapp e aggiungerti come contato”.

Quindi se si invia in una chat di gruppo il codice QR l’utente scansionerà il codice con la fotocamera del cellulare avverrà lo scambio di contatti. Potete farlo anche se non siete a casa, magari siete fuori a fare shopping o fare una passeggiata e incontrate una persona a cui volete passare il contatto WhatsApp basterà mostrare il codice QR.

Avete visto che in piccole e semplice mosse potete aggiungere un contatto WhatsApp senza chiedere il numero direttamente alla persona.

