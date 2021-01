WhatsApp: come attivare la chat segreta per inviare messaggi a noi stessi

La chat segreta è la nuova funzione di WhatsApp che ti permette di inviare messaggi a te stesso, Molto utili per annotarti cose che vuoi che restino private.

Ti è mai capitato di inviare un messaggio al partner per ricordarti per esempio del nome di una persona o di un indirizzo? Da oggi non avrai più bisogno di nessuno per usare WhatsApp come promemoria, finalmente hai l’occasione di utilizzare una chat tra te e te stesso del tutto segreta e qui potrai inviarti tutto quello che vuoi.

WhatsApp introduce la chat segreta per inviare messaggi a te stesso

Quante volte hai pensato che sarebbe stato utile usare WhatsApp per auto inviarti dei messaggi che ti permettessero di ricordare una informazione? Ora è finalmente possibile inviare messaggi a se stessi, puoi usare la tua app di messagistica preferita per annotarti la lista della spesa o il link del video che vuoi guardare quando farai la pausa caffè o altre informazioni che vuoi che restino personali. A proposito di WhatsApp e segreti, sai già come fare per chattare in modalità segreta?

Il modo per creare la nostra chat solitaria di WhatsApp è semplicissimo e forse qualcuno di voi ci aveva già pensato.

Ecco cosa dovrai fare:

creare un nuovo gruppo con uno dei contatti esistenti nella tua rubrica Rimuovere dal gruppo il contatto aggiunto

A questo punto sul gruppo resterai solo tu e avrai a tua disposizione la tua chat segreta per salvare ed annotare tutto quello che potrebbe tornarti utile senza dover palesare queste informazioni a nessun’altro.

Ogni volta che avrai bisogno di segnare qualcosa che vuoi ritrovare velocemente potrai annotarla in questa chat segreta, inoltre è un metodo molto veloce per scrivere qualcosa dato che ormai siamo molto pratici ed abituati ad usare questa app. Facile come mandare un messaggio.

Scopri anche come fare per ascoltare i messaggi vocali senza accedere alla chat.