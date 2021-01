Andrea Zelletta: il messaggio di Natalia Paragoni lo lascia senza parole – VIDEO

Andrea Zelletta è rimasto senza parole al Grande Fratello Vip dall’emozione provata grazie all’inaspettato gesto della fidanzata Natalia Paragoni.

Andrea Zelletta non ha passato le feste nel miglior modo possibile. L’ex tronista di Uomini e Donne si è ritrovato a fare i conti con dubbi ed insicurezze in quanto dopo un regalo sospetto ricevuto dalla sua ragazza per Natale, Dayane Mello ha sganciato la bomba affermando che alcune persone le avevano riferito prima di entrare al GF Vip di essere a conoscenza di un tradimento subito da lui durante il corso della scorsa estate dalla sua fidanzata Natalia Paragoni.

Lei è entrata nella casa facendo chiarezza, ma Andrea non è rimasto del tutto convinto, continuando a tormentarsi sulla vicenda, nonostante la Mello abbia ritirato il tutto e chiedendo scusa per le parole dette. Alfonso Signorini ha provato anche a riparlare dell’argomento ma Natalia ha scelto di diffidare la produzione, e si mormora anche Dayane, in modo tale da smettere di continuare ad alimentare questi gossip sul suo conto, lasciando però il suo ragazzo nello sconforto più totale.

Ora però l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di passare di nuovo ai fatti, facendo recapitare un aereo ad Andrea Zelletta, rassicurandolo sul sentimento che prova per lui.

Natalia Paragoni fa una sorpresa ad Andrea Zelletta: web si emoziona

Natalia Paragoni ha scelto di inviare un aereo ad Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip rassicurandolo sul sentimento che prova nei suoi confronti, garantendogli che quello che stanno dicendo sul suo conto non corrisponde alla realtà dei fatti.

“Noi siamo più forti di tutto” recita il messaggio che lei ha voluto inviargli. “Ti amo, Natalia”. Andrea, nel vedere queste parole in alto nel cielo, è rimasto senza parole e visibilmente emozionato è riuscito a dire soltanto che anche lui prova ancora lo stesso sentimento per lei.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono riusciti ad andare contro i gossip nati per infangare la loro relazione e lei, sul suo profilo Instagram, ha confermato che darà le dovute spiegazioni del caso soltanto a lui e non a quella parte di pubblico che è curioso e contento di vedere del marcio in una relazione. Marcio che non esiste e che il gossip vorrebbe trovare ad ogni costo a favore dei punti di share.

Natalia manda l’aereo a croccantino… Ero tra quelli che lo riteneva un comodino, ora mi fa tenerezza, è solo un ragazzo che ci tiene ad emergere in quel mondo ed è insicuro e intimidito

Natalia e Andrea sembrerebbero essere riusciti, seppur a distanza, a superare questo difficile momento insieme. L’aereo era la giusta carica che lui doveva ricevere, visto che negli ultimi tempi, ed è del tutto normale visto quello che si è ritrovato a vivere, è apparso piuttosto spento e non più carico come sempre. Questa storia, contrariamente a quanto potessero immaginare, è servita maggiormente a fare affezionare ancora di più il pubblico alla sua persona.