WhatsApp: da oggi puoi chattare in “modalità segreta”

Scopri come funziona la nuova “Secure Text Keyboard” di WhatsApp che ti consente di chattare in modalità segreta.

WhatsApp nasconde molte potenzialità che forse non conosci. Sebbene sia tra le app di messaggistica più scaricate ed utilizzate al mondo non finisce mai di stupire per le sue funzionalità. Per esempio conosci la funzione nascosta ci dice con chi interagiamo di più?

E da oggi oltre ai messaggi che si autodistruggono, WhatsApp, proprio come il suo acerrimo competitor Telegram, potrà farti chattare segretamente con chi vuoi.

Come chattare in modalità segreta con WhatsApp

Se desideri chattare in modalità segreta, questa novità fa proprio al caso tuo. Nessuno sguardo indescreto potrà più destare le tue preoccupaioni. Per farlo basta istallare un’ applicazione gratuita chiamata “Secure Text Keyboard”.

Una volta istallata l’applicazione bisognerà farla istallare anche alla persona con la quale vogliamo parlare in segreto. L’app andrà poi collegata alla tastiera di WhatsApp in questo modo: Impostazioni>Generale>Tastiera>Aggiungi nuova tastiera>Seleziona Secure Txt Keyboard>Seleziona Keyboard EN.

Per chattare in modalità segreta basterà cliccare sul simbolo dell’app che si trova accanto alla barra spaziatrice. In questo modo si avvierà la chat e quando si inizierà a scrivere si vedranno due messaggi.

Questa app mostra dei messaggi preimpostati e li sostituisce ai messaggi realmente digitati che esclusivamente il possessore dello smartphone potrà leggere attuando un trucchetto.

Quindi sarà possibile vedere sia il messaggio che si sta digitando sia quello ‘modificato’ per i curiosi.

Per leggere i messaggi “mascherati” ricevuti, è necessario avvalersi di un trucchetto: bisognerà copiare ed incollare i messaggi nella nuova tastiera, dotata di un pop up rivelatore che come per magia mostrerà il vero testo.

Ad ogni modo se questo procedimento dovesse risultare troppo laborioso, c’è un altro modo per tutelarvi da occhi indiscreti: la password. Basta semplicemente impostare una password, impronta digitale o riconoscimento facciale in modo che nessuno oltre a voi possa accedere alle chat di WhatsApp.