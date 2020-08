Le migliori accademie e scuole di trucco professionale d’Italia

Vuoi diventare un makeup artist, il trucco è la tua passione? Ecco la lista delle migliori Accademie e Scuole di trucco professionale d’Italia.

Il Makeup è senza dubbio una delle passioni smisurate che sia uomini che donne provano nel nostro paese. Basta guardare il mondo di You Tube legato alla bellezza e al trucco per scoprire canali seguitissimi di truccatori e truccatrici dispensatori di segreti di bellezza, ma quanti di loro si sono preparati professionalmente studiando presso una delle accademie e scuole di trucco accreditate in Italia o nel mondo?

Secondo quanto palesato dalla più amata di tutte, la bravissima Clio Makeup, i più bravi truccatori al mondo sembrano essere degli autoditatti, ma in generale se si vuol imparare questo mestiere, sarebbe meglio studiare per poter poi operare nel settore in modo concreto. Ecco la lista delle migliori accademie e scuole di trucco professionale in Italia.

Le migliori accademie e scuole di trucco professionale in Italia

Per tutti coloro amano il makeup e sperano di farne la loro professione, sappiate che attualmente la concorrenza è spietata poiché sembra essere uno dei lavori più amati nel campo della bellezza. L’arte e la creatività che si nascondono dietro il makeup sono senza dubbio affascinanti ma di veri professionisti ce ne sono davvero pochi e l’improvvisazione non sempre crea grandi artisti come Charlotte Tilbury.

Studiare e prepararsi frequentando dei corsi accreditati di trucco professionale sarà senza dubbio la scelta migliore, anche se non la più economica ma se si vuol eccellere e avere diverse possibilità di ritagliarsi un posto nel fantastico mondo del makeup, si dovrà investire su se stessi.

Quando però ci si mette alla ricerca di una scuola di trucco professionale valida, si scoprono moltissimi ‘corsi di trucco’ che promettono il massimo della preparazione a costi accessibili e soprattutto in tempi relativamente brevi, sappiate che le ‘scappatoie’ in questo mestiere non si rivelano mai delle buone scelte. Per questo abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori accademie e scuole di trucco professionale d’Italia tra le quali scegliere dove prepararsi in modo serio partendo da Nord e arrivando al Sud del nostro magnifico paese, scuole dove si saranno preparati anche i migliori makeup artist italiani.

Beauty Fashion Academy, Milano, Roma

Scuola di trucco MUD Studio Italia, Milano, Roma

APTA- Accademia Professionale Trucco Artistico, Milano

Makiland, Torino

Ida Montanari International, Roma

He Art & Form Lab, Roma

Sd Makeup, Roma

Accademia Nazionale del Cinema, Roma

Beauty Coaching Academy, Bari

I.L.M.A. Italian Look Maker Academy, Lecce

Paint Up Make Up Academy, Cosenza

Work and Passion Lab- Il laboratorio del Truccatore, Sassari

I prezzi delle Accademie di trucco professionale

I prezzi dei corsi presso accademie e scuole di trucco professionale in tutta Italia, variano da un minimo di 1,500 euro annui, ad un massimo di 5,000 euro annui circa. L’investimento non è certo esiguo ma il prezzo di certi corsi, rappresenta anche un ottimo filtro per selezionare la vera passione, anche se come ha raccontato Clio Makeup nel suo blog:

“I migliori make-up artist del mondo sono spesso autodidatti, non hanno frequentato scuole ma hanno imparato tutto da soli (a proposito, un bel po’ di tempo fa avevo fatto una mini-serie sui migliori make-up artist viventi: Pat McGrath, Charlotte Tilbury, Val Garland, Alex Box, Kabuki Magic, cliccando sui nomi potete leggere le loro storie). Certo, era anche un’epoca diversa: quello del Mua era un lavoro di pochi, quasi di nicchia e senza tutta la concorrenza che c’è adesso. Oggi, con Internet e Youtube, sono triplicate le iscrizioni alle scuole, perché sempre più ragazze/i scoprono di avere questa passione e cercano un modo per trasformarla in un’attività lavorativa. Il risultato? Ogni 2-3 mesi le scuole sfornano una trentina di neo-make-up artist, ma potete ben immaginare che la richiesta non sia così tanta!”

C’è da dire che ormai ogni istituto prevede la possibilità di accedere a pagamenti rateizzati, regalando così la possibilità di accesso a più persone. Scopri anche i 5 profili Instagram da seguire se ami il makeup.

Insomma, se la passione per il trucco è il leitmotiv della vostra vita, non vi scoraggiate e cercate presso il vostro territorio le scuole professionali accreditate che di certo saranno il giusto trampolino di lancio verso un futuro fatto di luce e colori.