Sei una ‘makeup addict’? Allora non puoi assolutamente perdere questi 5 profili Instagram da cui trarre ispirazione.

Ami il makeup e sei alla continua ricerca di ispirazione e nuove tendenze? Ecco i 5 profili Instagram che devi seguire assolutamente. Piccole vetrine dove trovare mini tutorial, makeup colorati, di tendenza e anche raffinati. Profili curati nei minimi dettagli dove cogliere il ‘must’ della stagione, il guizzo creativo a cui non avevi pensato e dove imparare ad utilizzare strumenti come pennelli e spugnette in modo perfetto.

Le sfumature e i punti luce, non sarann più un mistero se inzierai a seguire questi 5 profili Instagram delle guru del makeup.

I 5 profili Instagram da seguire assolutamente se ami il makeup

Se ami il makeup e la bellezza non puoi non lasciarti ispirare dalle nuove risorse social come Instagram, un complesso mondo di account dove trovare anche quelli delle beauty guru più famose e dei truccatori a cui rubare idee e da cui imparare ogni giorno qualche tecnica nuova o conoscere nuovi strumenti per il trucco.

Ecco i 5 profili Instagram che dovrai seguire ogni giorno se ami il trucco e non vuoi perdere le ultime tendenze in fatto di makeup e bellezza.

makeupbymario

Lui è Mario Dedivanovic, truccatore e guru del makeup in assoluto, almeno secondo Kim Kardashian che gli affida il suo volto da sempre. Lui, creatore del ‘contouring’ selvaggio, viene seguito ogni giorno da 6 milioni di followers e organizza delle master class in tutto il mondo dove partecipano truccatori pronti a pagare dai 500 ai 1.500 dollari. Il suo profilo Instagram è una fonte di ispirazione continua, i suoi makeup sono caldi, avvolgenti, giocati tra sfumature mat e super glow che donano grande personalità al volto di donne di ogni tipo. Il suo ‘must’, senza dubbio il contouring e le labbra nude.

